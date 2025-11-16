ONLINE: 2. kolo slalomu mužov v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

LEVI. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi pretekmi druhého kola slalomu mužov.
Po prvom kole vedie Brazílčan Lucas Braathen s náskokom necelej polsekundy pred Francúzom Noelom. Druhé kolo sa začne o 13:00 h.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 2. kolo (Levi 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
16.11.2025 o 13:00
Slalom mužov, 2. kolo, Levi
Prebiehajúci
Prenos
13
Po Nefovi bude štartovať Francúz Paco Passat.
14
Nef na Taylora výrazne nestačí a je z toho až priebežné 9. miesto so stratou 1 sekundy a 37 stotín sekundy.
14
Taylorov čas sa pokúsi ohroziť Švajčiar Tanguy Nef.
15
Laurie Taylor je po skvelej jazde novým lídrom. Mattovi naložil 7 desatín sekundy a Brit by sa tak mohol solídne posunúť vpred.
15
Po krátkej prestávke odštartujte Brit Laurie Taylor.
Priebežné poradie
1. Michael Matt (AUT) 1:52,03
2. Manuel Feller (AUT) +0,09
3. Tobias Kastlunger (ITA) +0,13
4. Eirik Hystad Solberg (NOR) +0,31
5. Filip Zubčić (CRO) +0,38
6. Marco Schwarz (AUT) +0,51
7. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0,65
8. Daniel Yule (SUI) +0,73
9. Albert Popov (BUL) +0,98
10. Johannes Strolz (AUT) +1,15
11. Sam Maes (BEL) +1,26
12. Cooper Puckett (USA) +1,37
13. Billy Major (GBR) +1,51
14. Johei Kojama (JPN) +1,72
16
Po dlhom čase máme nového lídra. Fellera z vedúcej pozície zosadil jeho krajan Michael Matt, ktorý bol o 9 stotín rýchlejší.
16
Po Schwarzovi bude štartovať jeho krajan Michael Matt.
17
Schwarz taktiež nestačí na vedúce trio, ale ani na Zubčića. Jeho jazda mu priniesla priebežné 5. miesto so stratou 42 stotín sekundy.
17
Po Zubčićovi bude štartovať Rakúšan Marco Schwarz.
18
Zubčić nestačí na vedúce trio. Je z toho 4. miesto so stratou 29 stotín sekundy. Vedúci Feller sa tak posunul už o 5 pozícii. Najväčším skokanom je, ale zatiaľ Solberg, ktorý si polepšil už o 7 pozícii.
18
Na trati už máme Chorváta Filipa Zubčića.
19
Aj Major sa po 1. kole výrazne prepadne. Jeho jazda bola druhá najpomalšia. Na Fellera stratil vyše 1,5 sekundy.
19
Na trať mieri brit Billy Major. To je ďalší z pretekárov, ktorý sa do 2. kola dostal napriek tomu, že nepatrí do elitnej tridsiatky.
20
Ritchie je prvým vypadávajúcim v 2. kole.
20
Po Koyamovi vyštartuje američan Benjamin Ritchie.
21
Koyamovi jazda v 2. kole vôbec nevyšla. Po chybe je suverénne posledný so stratou 1 sekundy a 63 stotín sekundy na Fellera. S číslom 54 sa mu, ale podarí zabodovať čo je určite pre japonca solídny úspech.
21
Na trati už máme ďalšie z veľkých prekvapení 1. kola. Japonec Yohei Koyama sa do 2. kola dostal s číslom 54.
22
Feller zostáva na čele aj po jazde Popova. Ten s dnešným výsledkom rozhodne spokojný nebude. Do 1. kola štartoval s číslom 11 a momentálne je priebežne len šiesty so stratou 89 stotín sekundy a výrazne sa ešte prepadne.
22
Po Kastlungerovi bude štartovať bulhar Albert Popov.
23
Kastlunger na Fellera tesne nestačí. Je z toho, ale 2. miesto so stratou 4 stotín sekundy.
23
Na trať už mieri Talian Tobias Kastlunger, ktorý sa do 2. kola dostal s číslom 38.
24
Máme nového lídra. Je ním Manuel Feller, ktorý zdoláva Solberga o 22 stotín sekundy.
24
Na trať sa už chystá Rakúšan Manuel Feller.
25
Ani Muffat-Jeandet neprekonal Solberga. V cieli je druhý so stratou 34 stotín sekundy.
25
Solberga sa s číslom 25 pokúsi prekonať Francúz Victor Muffat-Jeandet.
26
Puckett v cieli s výraznou stratou sekundy na Solberga. Rozhodne však po dnešku môže byť spokojný, s číslom 69 sa totiž neboduje každý deň.
26
Na svoj štart do 2. kola už čaká Američan Cooper Puckett, ktorý sa do 2. kola dostal s neuveriteľným číslom 69, čo je najvyššie číslo, ktorému sa to podarilo.
27
Máme nového lídra. Je ním Eirik Hystad Solberg, ktorý prekonáva Yuleho o 42 stotín sekundy.
27
Na trati už máme Nóra Eirika Hystada Solberga, ktorý sa do 2. kola dostal s číslom 49.
28
Ani Strolz nezdolal Yuleho. V cieli je z toho priebežné 2. miesto so stratou 42 stotín sekundy.
28
Prekonať Yuleho sa pokúsi rakúšan Johannes Strolz.
29
Yule zostáva na čele. Maesov čas je o 53 stotín sekundy pomalší.
29
Na svoj štart už čaká Belgičan Sam Maes, ktorý zajazdil v 1. kole identický čas ako Yule.
30
Yule s úvodným časom v cieli – 1:52.76. Uvidíme či sa mu podarí posunúť vpred.
30
2. kolo nám svojou jazdou otvorí Švajčiar Daniel Yule.
Štartová listina
1. Daniel Yule (SUI) +2,15
2. Sam Maes (BEL) +2,15
3. Johannes Strolz (AUT) +2,10
4. Eirik Hystad Solberg (NOR) +2,03
5. Cooper Puckett (USA) +2,02
6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,93
7. Tobias Kastlunger (ITA) +1,87
8. Manuel Feller (AUT) +1,87
9. Albert Popov (BUL) +1,86
10. Johei Kojama (JPN) +1,70
11. Benjamin Ritchie (USA) +1,66
12. Billy Major (GBR) +1,65
13. Filip Zubčić (CRO) +1,53
14. Marco Schwarz (AUT) +1,52
15. Michael Matt (AUT) +1,48
16. Laurie Taylor (GBR) +1,47
17. Tanguy Nef (SUI) +1,44
18. Paco Rassat (FRA) +1,38
19. Samuel Kolega (CRO) +1,37
20. Dave Ryding (GBR) +1,37
21. Loïc Meillard (SUI) +1,32
22. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,23
23. Steven Amiez (FRA) +1,21
24. Fabio Gstrein (AUT) +1,05
25. Atle Lie McGrath (NOR) +0,96
26. Eduard Hallberg (FIN) +0,90
27. Linus Strasser (GER) +0,85
28. Timon Haugan (NOR) +0,49
29. Clément Noël (FRA) +0,41
30. Lucas Pinheiro Braathen
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov novej sezóny 2025/26. Dejiskom pretekov je fínske Levi.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.