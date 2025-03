ONLINE: Obrovský slalom mužov dnes v Sun Valley, zjazdové lyžovanie LIVE (2. kolo)

1.Loïc Meillard (SUI) 1:10,572.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,533.Henrik Kristoffersen (NOR) +0,654.Joan Verdu (AND) +0,805.Stefan Brennsteiner (AUT) +0,966.Marco Odermatt (SUI) +0,987.Filip Zubčić (CRO) +1,038.Luca De Aliprandini (ITA) +1,039.Thomas Tumler (SUI) +1,0710.Anton Grammel (GER) +1,4411.Patrick Feurstein (AUT) +1,6012.Žan Kranjec (SLO) +1,7113.Timon Haugan (NOR) +1,7914.Marco Schwarz (AUT) +1,9615.Sam Maes (BEL) +2,1216.Léo Anguenot (FRA) +2,1617.Raphael Haaser (AUT) +2,2118.River Radamus (USA) +2,4119.Atle Lie McGrath (NOR) +2,5420.Thibaut Favrot (FRA) +3,3521.Clément Noël (FRA) +4,8622.Alexis Monney (SUI) +4,9123.Stefan Rogentin (SUI) +5,68Franjo von Allmen (SUI) DNFFlavio Vitale (FRA) DNFLuca Aerni (SUI) DNFAlexander Steen Olsen (NOR) DNF