ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov v Söldene dnes, Svetový pohár LIVE

SÖLDEN. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes štartuje v rakúskom stredisku Sölden pretekmi obrovského slalomu mužov.
Sobotné preteky sa začali jazdou prvého kola o 10.00 h. Druhé kolo je na programe o 13.00 h.
Kde sledovať obrovský slalom v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Sölden 2025, muži, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
26.10.2025 o 13:00
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Sölden
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov novej sezóny 2025/26. Dejiskom úvodných pretekov sezóny je rakúsky Sölden.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
