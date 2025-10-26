ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov v Söldene dnes, Svetový pohár LIVE

ONLINE: Obrovský slalom mužov dnes v Söldene.
ONLINE: Obrovský slalom mužov dnes v Söldene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. okt 2025 o 11:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu mužov v rakúskom stredisku Sölden.

SÖLDEN. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes štartuje v rakúskom stredisku Sölden pretekmi obrovského slalomu mužov.

Sobotné preteky sa začali jazdou prvého kola o 10.00 h. Druhé kolo je na programe o 13.00 h.

Kde sledovať obrovský slalom v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Sölden 2025, muži, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
26.10.2025 o 13:00
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Sölden
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov novej sezóny 2025/26. Dejiskom úvodných pretekov sezóny je rakúsky Sölden.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Obrovský slalom mužov dnes v Söldene. online
ONLINE: Obrovský slalom mužov dnes v Söldene. online
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov v Söldene dnes, Svetový pohár LIVE
dnes 11:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov v Söldene dnes, Svetový pohár LIVE