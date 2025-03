ONLINE: Obrovský slalom žien dnes v Are, zjazdové lyžovanie LIVE (2. kolo)

1.Federica Brignoneová (ITA) 56,572.Sofia Goggiová (ITA) +0,343.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +0,364.Lara Colturiová (ALB) +0,515.Alice Robinsonová (NZL) +0,656.Sara Hectorová (SWE) +0,767.Dora Ljutićová (CRO) +0,778.Valérie Grenierová (CAN) +0,789.Julia Scheibová (AUT) +0,9710.Lena Dürrová (GER) +1,1111.Camille Rastová (SUI) +1,2212.Paula Moltzanová (USA) +1,2313.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +1,2614.Britt Richardsonová (CAN) +1,5115.Wendy Holdenerová (SUI) +1,5416.A. J. Hurtová (USA) +1,6517.Estelle Alphandová (SWE) +1,7518.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,8819.Kristin Lysdahlová (NOR) +1,9620.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +1,9721.Stephanie Brunnerová (AUT) +1,9821.Franziska Gritschová (AUT) +1,9823.Neja Dvorniková (SLO) +2,0124.Elisabeth Bococková (USA) +2,0725.Madeleine Sylvesterová-Daviková (NOR) +2,1326.Cassidy Grayová (CAN) +2,1927.Lisa Nybergová (SWE) +2,2827.Roberta Melesiová (ITA) +2,2829.Nina O'Brienová (USA) +2,3630.Hilma Lövblomová (SWE) +2,41