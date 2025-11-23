ONLINE: 1. kolo slalomu žien v Gurgli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

GURGL. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Gurgl pretekmi prvého kola slalomu žien.
S číslom jedna vyštartuje Švajčiarka Wendy Holdenerová. V úvodnom slalome sezóny v Levi dominovala Mikaela Shiffrinová.
Hviezdna Američanka zároveň obhajuje prvenstvo z minulej sezóny z Gurglu.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 1. kolo (Gurgl 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
23.11.2025 o 10:30
SP - Slalom žien, 1. kolo, Gurgl
Prebiehajúci
Prenos
18
S číslom 18 tak odštartuje Francúzska Marie Lamureová.
17
S číslom 17 sa mala predstaviť Slovinka Neja Dvorniková. Tá napokon do dnešných pretekov neodštartuje.
16
Holtmannovej čas je úplne najpomalší. So stratou takmer 3 sekúnd sa veľmi pravdepodobne bude obávať aj o prípadný postup do 2. kola.
16
Po krátkej prestávke vyštartuje Nórka Mina Fuerst Holtmannová.
Priebežné poradie
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 54,22
2. Lara Colturiová (ALB) +0,31
3. Wendy Holdenerová (SUI) +0,48
4. Camille Rastová (SUI) +0,48
5. Lena Dürrová (GER) +0,75
6. Paula Moltzanová (USA) +1,02
7. Sara Hectorová (SWE) +1,15
8. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,32
9. Emma Aicherová (GER) +1,32
10. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,44
11. Katharina Truppeová (AUT) +1,89
12. Katharina Huberová (AUT) +2,43
Cornelia Öhlundová (SWE) DNF
Mélanie Meillardová (SUI) DNF
Katharina Liensbergerová (AUT) DNF
15
Truppeová v cieli so stratou 1 sekundy a 89 stotín. Zdoláva len svoju krajanku Huberovú.
15
Elitnú pätnástku nám svojou jazdou uzavrie domáca Katharina Truppeová.
14
Huberovej jazda nevyšla. Je prvou pretekárkou, ktorá sa dostala už nad hranicu dvoch sekúnd. Jej strata na vedúcu Shiffrnovú sa dokonca blíži už k 2,5 sekundám.
14
Na trati už máme ďalšiu domácu pretekárku – Katharinu Huberovú.
13
Aicherová so svojim 1. kolom rozhodne spokojná nebude. Jej čas je momentálne úplne najpomalší a jej strata na Shiffinovú sa už blíži k dvom sekundám.
13
Štartuje Nemka Emma Aicherová.
12
Moltzanovej sektory boli počas skoro celej jazdy porovnateľné s TOP 3. Napokon jej záver trate nevyšiel a so stratou sekundy je momentálne šiesta.
12
Na štarte už máme Američanku Paulu Moltzanovú.
11
Oehlundová je ďalšou vypadávajúcou pretekárkou.
11
S číslom 11 odštartuje jej krajanka Cornelia Oehlundová.
10
Hectorová na najlepšie nestačí. Je z toho priebežné 6. miesto, pomalšia zatiaľ bola len Ljutićová a jej krajanka Swennová Larssonová.
10
Prvú desiatku nám svojou jazdou uzavrie Švédka Sara Hectorová.
9
Meillardová je ďalšou pretekárkou, ktorá 1. kolo nedokončí.
9
Štartuje Švajčiarka Melanie Meillardová.
8
Colturiová s ďalšou výbornou jazdou, na Shiffrinovú, ale nestačí. Je druhá so stratou 31 stotín sekundy.
8
Po Rastovej odštartuje Albánka Lara Colturiová, ktorá tu minulý rok získala svoje úplne prvé pódium.
7
Rastová na Shiffrinovú nestačí. Jej čas je, ale identicky s časom jej krajanky Holdenerovej a obe sú tak na delenom 2. mieste.
7
Elitnú sedmičku nám uzavrie Švajčiarka Camille Rastová.
6
Liensbergerová po veľkej chybe končí.
6
Po Shiffrinovej odštartuje prvá z domácich pretekárok – Katharina Liensbergerová.
5
Shiffrinová je novou líderkou. Holdenerovej naložila takmer pol sekundy!
5
Holdenerovú sa z čela pokúsi zosadiť Američanka Mikaela Shiffrinová.
4
Swennová Larssonová momentálne s najpomalším časom. Jej strata na Holdenerovú je necelá 1 sekunda.
4
Ako ďalšia odštartuje Švédka Anna Swennová Larssonová.
3
Holdenerová zostáva na čele aj po jazde Ljutićovej. Zrinka po 1. kole spokojná nebude, jej momentálna strata je 84 stotín sekundy.
3
Prekonať Holdenerovú sa pokúsi Chorvátka Zrinka Ljutićová.
2
Dürrová na Holdenerovú nestačí. Jej strata je 27 stotín sekundy.
2
Po Holdenerovej odštartuje Nemka Lena Dürrová.
1
Holdenerová stanovila základný čas – 54.70. Uvidíme na čo jej to bude v 1. kole stačiť.
1
Preteky nám s číslom 1 otvorí Švajčiarka Wendy Holdenerová.
Štartová listina
1. Wendy Holdenerová (SUI)
2. Lena Dürrová (GER)
3. Zrinka Ljutićová (CRO)
4. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
5. Mikaela Shiffrinová (USA)
6. Katharina Liensbergerová (AUT)
7. Camille Rastová (SUI)
8. Lara Colturiová (ALB)
9. Mélanie Meillardová (SUI)
10. Sara Hectorová (SWE)
11. Cornelia Öhlundová (SWE)
12. Paula Moltzanová (USA)
13. Emma Aicherová (GER)
14. Katharina Huberová (AUT)
15. Katharina Truppeová (AUT)
16. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
17. Neja Dvorniková (SLO)
18. Marie Lamureová (FRA)
19. Laurence St-Germainová (CAN)
20. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
21. Ali Nullmeyerová (CAN)
22. Marion Chevrierová (FRA)
23. Lara Della Meaová (ITA)
24. Leona Popovićová (CRO)
25. Ana Buciková Joganová (SLO)
26. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
27. Katharina Gallhuberová (AUT)
28. A. J. Hurtová (USA)
29. Eliane Christenová (SUI)
30. Franziska Gritschová (AUT)
31. Amelia Smartová (CAN)
32. Estelle Alphandová (SWE)
33. Čisaki Maedaová (JPN)
34. Asa Andová (JPN)
35. Aline Höpliová (SUI)
36. Lisa Hörhagerová (AUT)
37. Nicole Goodová (SUI)
38. Jessica Hilzingerová (GER)
39. Anuk Brändliová (SUI)
40. Nina O'Brienová (USA)
41. Liv Moritzová (USA)
42. Aline Daniothová (SUI)
43. Caitlin McFarlaneová (FRA)
44. Beatrice Solaová (ITA)
45. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
46. Kiara Alexanderová (CAN)
47. Selina Egloffová (SUI)
48. Doriane Escaneová (FRA)
49. Carla Mijaresová Rufová (AND)
50. Emilia Mondinelliová (ITA)
51. Giorgia Collombová (ITA)
52. Natalie Falchová (AUT)
53. Eren Watanabeová (JPN)
54. Nika Tomšičová (SLO)
55. Annika Huntová (USA)
56. Zita Tóthová (HUN)
57. Kim Vanreuselová (BEL)
58. Faye Buffová (SUI)
59. Rosa Pohjolainenová (FIN)
60. Amelie Klopfensteinová (SUI)
61. Giulia Vallerianiová (ITA)
62. Lila Lapanjová (SLO)
63. Alice Pazzagliaová (ITA)
64. Sophie Mahonová (AUS)
65. Annette Belfrondová (ITA)
66. Liene Bondareová (LAT)
Poradie disciplíny
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 100 b
2. Lara Colturiová (ALB) 80 b
3. Emma Aicherová (GER) 60 b
4. Lena Dürrová (GER) 50 b
4. Paula Moltzanová (USA) 50 b
6. Zrinka Ljutićová (CRO) 40 b
7. Neja Dvorniková (SLO) 36 b
8. Wendy Holdenerová (SUI) 32 b
9. Marion Chevrierová (FRA) 29 b
10. Katharina Liensbergerová (AUT) 26 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 150 b
2. Paula Moltzanová (USA) 130 b
3. Lara Colturiová (ALB) 116 b
4. Julia Scheibová (AUT) 100 b
5. Lena Dürrová (GER) 68 b
6. Zrinka Ljutićová (CRO) 66 b
7. Emma Aicherová (GER) 63 b
8. Lara Gutová-Behramiová (SUI) 60 b
9. Sara Hectorová (SWE) 53 b
10. Thea Louise Stjernesundová (NOR) 45 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Gurgl.
Víťazkou úvodného slalomu sezóny v Levi sa stala Mikaela Shiffrinová, ktorú na pódiu doplnili Lara Colturiová a Emma Aicherová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.