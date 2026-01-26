Odermattovi žreb neprial. V obrovskom slalome sa tradične predstavia bratia Žampovci

Andreas Zampa počas prvého kola obrovského slalomu v Söldene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. jan 2026 o 22:52
Pozrite si štartové čísla pre obrovský slalom v rakúskom stredisku Schladming.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní mužov má v utorok na programe preteky v rakúskom stredisku Schladming.

Lyžiari sa predstavia v obrovskom slalome a zastúpenie v pretekoch bude mať tradične aj Slovensko. Najväčším favoritom na víťazstvo bude už zvyčajne suverén uplynulých rokov Švajčiar Marco Odermatt.

Andreas Žampa sa predstaví aj v šiestom obráku tohto ročníka. Posnaží sa získať druhé body v sezóne, keď uspel hneď v úvodných pretekoch.

V sezónnej ouvertúre na ľadovci Rettenbach obsadil 28. miesto, za ktoré získal tri body a celkovo ôsmykrát v kariére bodoval v elitnom lyžiarskom seriáli. Na trať pôjde 47. v poradí. Jeho starší brat Adam má číslo 61.

Preteky odštartuje Henrik Kristoffersen z Nórska. V tejto sezóne sa mu najviac darilo v obráku počas novembra a decembra, keď sa lyžiari predstavili v amerických strediskách. Naposledy sa tešil z víťazstva v marci minulého roka.

Vtedy v Kranjskej Gore ovládol počas víkendu obrovský slalom aj slalom. Hneď po ňom pôjde Rakúšan Stefan Brennsteiner, ktorý triumfoval v Copper Mountain. Naposledy v Adelbodene však nedokončil druhé kolo.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Trojku bude mať Nór reprezentujúci Brazíliu Lucas Pinheiro Braathen. V posledných dvoch obrákoch bol zhodne na druhom mieste. Za ním sa predstavia Švajčiar Loic Meillard a Marco Schwarz z Rakúska. Obaja majú na konte jedno prvenstvo z obráku v tejto sezóne. Najväčší favorit a obhajca malého i veľkého glóbusu Odermatt má až číslo 7.

Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice STVR Šport či Eurosport 2 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - obrovský slalom mužov v Schladmingu

Číslo

Meno

Krajina

1

Henrik Kristoffersen

Nórsko

2

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

3

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

4

Loic Meillard

Švajčiarsko

5

Marco Schwarz

Rakúsko

6

Atle Lie McGrath

Nórsko

7

Marco Odermatt

Švajčiarsko

8

Filip Zubčič

Chorvátsko

9

Alex Vinatzer

Taliansko

10

Thomas Tumler

Švajčiarsko

11

Timon Haugan

Nórsko

12

Luca Aerni

Švajčiarsko

13

Leo Anguenot

Francúzsko

14

River Radamus

USA

15

Žan Kranjec

Slovinsko

47

Andreas Žampa

Slovensko

61

Adam Žampa

Slovensko

