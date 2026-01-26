Odermattovi žreb neprial. V obrovskom slalome sa tradične predstavia bratia Žampovci

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní mužov má v utorok na programe preteky v rakúskom stredisku Schladming.
Lyžiari sa predstavia v obrovskom slalome a zastúpenie v pretekoch bude mať tradične aj Slovensko. Najväčším favoritom na víťazstvo bude už zvyčajne suverén uplynulých rokov Švajčiar Marco Odermatt.
Andreas Žampa sa predstaví aj v šiestom obráku tohto ročníka. Posnaží sa získať druhé body v sezóne, keď uspel hneď v úvodných pretekoch.
V sezónnej ouvertúre na ľadovci Rettenbach obsadil 28. miesto, za ktoré získal tri body a celkovo ôsmykrát v kariére bodoval v elitnom lyžiarskom seriáli. Na trať pôjde 47. v poradí. Jeho starší brat Adam má číslo 61.
Preteky odštartuje Henrik Kristoffersen z Nórska. V tejto sezóne sa mu najviac darilo v obráku počas novembra a decembra, keď sa lyžiari predstavili v amerických strediskách. Naposledy sa tešil z víťazstva v marci minulého roka.
Vtedy v Kranjskej Gore ovládol počas víkendu obrovský slalom aj slalom. Hneď po ňom pôjde Rakúšan Stefan Brennsteiner, ktorý triumfoval v Copper Mountain. Naposledy v Adelbodene však nedokončil druhé kolo.
Trojku bude mať Nór reprezentujúci Brazíliu Lucas Pinheiro Braathen. V posledných dvoch obrákoch bol zhodne na druhom mieste. Za ním sa predstavia Švajčiar Loic Meillard a Marco Schwarz z Rakúska. Obaja majú na konte jedno prvenstvo z obráku v tejto sezóne. Najväčší favorit a obhajca malého i veľkého glóbusu Odermatt má až číslo 7.
Priamy prenos z obrovského slalomu odvysielajú stanice STVR Šport či Eurosport 2 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - obrovský slalom mužov v Schladmingu
Číslo
Meno
Krajina
1
Henrik Kristoffersen
Nórsko
2
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
3
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
4
Loic Meillard
Švajčiarsko
5
Marco Schwarz
Rakúsko
6
Atle Lie McGrath
Nórsko
7
Marco Odermatt
Švajčiarsko
8
Filip Zubčič
Chorvátsko
9
Alex Vinatzer
Taliansko
10
Thomas Tumler
Švajčiarsko
11
Timon Haugan
Nórsko
12
Luca Aerni
Švajčiarsko
13
Leo Anguenot
Francúzsko
14
River Radamus
USA
15
Žan Kranjec
Slovinsko
47
Andreas Žampa
Slovensko
61
Adam Žampa
Slovensko