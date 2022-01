Slalom mužov v Záhrebe sa vôbec nemal začať, hnevajú sa vo FIS

Preteky v Záhrebe sa mali pôvodne konať v stredu, no pre zlé poveternostné podmienky ich preložili na štvrtok.

"Na obhliadke trate bolo zjavné, že sa tam jazdiť nedá. Na štarte čakalo 60 jazdcov, no trať vydržala pre desiatich. Nemalo sa ani začať," povedal Rakúšan.

Markus Waldner vo štvrtok už nebol osobne v Záhrebe, keďže odcestoval do švajčiarskeho Adelbodenu na ďalšie preteky Svetového pohára.

"To však už bolo neskoro, preteky sa vôbec nemali začať," prezradil Waldner a poznamenal, že Couder bol pod obrovským tlakom domácich organizátorov, aby sa jazdilo.

"To, čo sa udialo, je neakceptovateľné. V takom prípade neexistuje kompromis. Rozhodca, v tomto prípade Emmanuel Couder, má posledné slovo a rozhoduje s definitívnou platnosťou. Domáci organizátori nepostupovali správne," pokračoval rakúsky funkcionár FIS.



Waldner tiež naznačil, že FIS sa bude daným prípadom ešte zaoberať.

"Musíme jasnejšie stanoviť, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Takto preteky Svetového pohára nemôžu vyzerať. Nie je to dobrá reklama pre náš šport, ruinuje ho to," dodal.