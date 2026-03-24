Shiffrinová si išla vlastnú ligu a zasadila kľúčový úder. Zarmútiť ju môže jediný scenár

Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa v sobotu dočkal víťazstva na monumente Miláno - San Remo, čím zbierku svojich triumfov zaokrúhlil na 110.
Štvornásobný šampión Tour de France často márne hľadá rovnocenného súpera, vyhráva s obrovským náskokom a cyklistiku posúva na novú úroveň.
To isté platí aj v prípade inej superhviezdy svetového športu.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala už deviaty krištáľový glóbus za slalom, keď v ňom vrátane olympiády vyhrala 10 z 11 pretekov.
Aj vo finále Svetového pohára potvrdila, že je ďaleko pred svojimi rivalkami. Druhej Wendy Holdenerovej nadelila v súčte oboch kôl 1,32 sekundy.
Podobne ako Pogačar zaznamenala 110. víťazstvo v elitnom seriáli a zároveň urobila ďalší dôležitý krok k celkovému prvenstvu vo Svetovom pohári.
"Veľmi ma baví ju sledovať. Výsledkovo je absolútne stabilná a technicky dokonalá. Tiež sa mi páči, že hoci je o parník lepšia než ostatné, tak súperky nepodceňuje," povedala expertka Eurosportu Eva Kurfürstová.
Výsledky v top 5 boli málo
Pred záverečným slalomom sezóny mala Shiffrinová malý glóbus vo vrecku, no naďalej potrebovala dve kvalitné jazdy v súboji o ten veľký.
Nepríjemne na ňu totiž dobiedzala Nemka Emma Aicherová, ktorá ťažila z toho, že je aktuálne najkomplexnejšou lyžiarkou v štartovom poli.
O pódia bojuje v rýchlostných i technických disciplínach a jej krajanka Viktoria Rebensburgová povedala, že je otázkou času, kedy ovládne Svetový pohár.
Pred tohtoročným finále v Hafjelli strácala na Shiffrinovú 140 bodov. V zjazde aj v super-G skončila v top 5, no vzhľadom na veľmi tesný súboj s fenomenálnou Američankou sa zisk 95 bodov málil.
Aj Shiffrinová priznala, že si myslela, že ju v týchto dvoch pretekoch dokáže Aicherová predstihnúť. Z jej náskoku však napokon zostalo 45 bodov.
"Som v lepšej pozícii, než som očakávala. Emma má potenciál vyhrať zjazd aj super-G, takže som sa pripravovala na to, že po víkende budem druhá," uviedla v rozhovore pre rakúsku televíziu ORF.
VIDEO: Jazda Mikaely Shiffrinovej v 2. kole slalomu v Hafjelli 2026
Ďaleko pred zvyškom sveta
Ráno pred slalomom bola Shiffrinová tradične skromná. Hovorila, že v lyžovaní nie je nič dopredu isté, že myšlienky na veľký glóbus odloží na poličku a jej jediným cieľom je predviesť svoj najlepší výkon.
V jej prípade je veľmi náročné odhadnúť hranicu najlepšieho možného výkonu, no napriek tomu na zjazdovke Olympialøypa zničila konkurenciu.
V prvom kole si so štartovým číslom 6 vypracovala viac ako sekundový náskok pred zvyškom sveta. Po trošku hektickom úvode chytila správny rytmus a v každom zo štyroch meraných úsekov bola najrýchlejšia.
"Olympijská víťazka neprejavila v boji o veľký glóbus žiadnu nervozitu a v prvej jazde si opäť išla vlastnú ligu," písal nemecký športový web Sportschau.
Slová chvály na jej adresu zneli aj po druhom kole, v ktorom tradične štartovala posledná a svoju pozíciu si profesorskou jazdou poľahky udržala.
VIDEO: Zostrih zo slalomu žien v Hafjelli 2026
"Neuveriteľné divadlo. V hornej časti si to postrážila a potom to rozbalila," vravela bývalá slovenská reprezentantka Jana Wolnerová pre JOJ Šport.
Pre Shiffrinovú to bolo 99. slalomové pódium vo Svetovom pohári, ale na zavŕšenie magickej stovky si bude musieť počkať do štartu nového ročníka.
Symbol práce celého tímu
V sezóne 2025/2026 bolo vo SP možné získať maximálne 1000 slalomových bodov, Shiffrinová ich má 980. Nevyhrala iba v Kranjskej Gore, kde bola o 14 stotín rýchlejšia Švajčiarka Camille Rastová.
Každopádne, Shiffrinová ako prvá vyhrala deväť pretekov v jednej disciplíne v rámci sezóny a na dosah má aj rekord Annemarie Moserovej-Pröllovej, ktorá ovládla celkové poradie až šesťkrát.
"Glóbus za slalom je symbolom práce môjho tímu a podpory, ktorú som dostala najmä v posledných troch rokoch. Som vďačná, že opäť môžem súťažiť na najvyššej úrovni a bojovať o glóbusy.
Chcelo to veľké úsilie a je to niečo, čo sme dosiahli spolu," povedala 31-ročná rodáčka z Vailu v televíznom rozhovore po triumfe v Hafjelli.
Šťastná aj bez veľkého glóbusu
Skvelú sezónu má za sebou aj Emma Aicherová, pre ktorú bolo utorkové tretie miesto už desiatym pódiovým umiestnením v tomto ročníku. Aj vďaka tomu sa ešte Shiffrinová nemôže tešiť z celkového prvenstva.
Pred záverečným obrovským slalomom má však všetky tromfy v rukách. Má náskok 85 bodov, vďaka čomu je matematika pomerne jednoduchá.
Aicherová vyhrá Svetový pohár len vtedy, ak získa maximálnych 100 bodov za víťazstvo a zároveň Shiffrinová nebude bodovať, teda neskončí v top 15.
Pre Nemku je však obrovský slalom najslabšou disciplínou. Vo SP v ňom ešte nikdy neskončila na pódiu a iba dvakrát sa umiestnila v najlepšej desiatke. Naposledy skončila v Aare na skvelom 4. mieste.
Aicherová matematiku dobre pozná a už po super-G uviedla, že na veľký glóbus nemyslí. Strata je veľká. Nemka si však z toho ťažkú hlavu nerobí.
"Triumf vo Svetovom pohári by bol veľký bonus, no aj bez neho som šťastná a hrdá na moje lyžovanie a progres. Pred rokom by nikto nepovedal, že môžem súperiť so Shiffrinovou," dodala 22-ročná Aicherová.