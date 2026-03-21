Pogačar si po páde pomyslel, že je koniec. To, čo predviedol, je brutálne, hovorí Kubiš

Členovia tímu UAE Emirates si už zvykli, že keď je na štarte Tadej Pogačar, zrejme budú po pretekoch prijímať gratulácie a počúvať slová chvály.
Ich tepová frekvencia často nebýva vysoká, keďže fenomenálny Slovinec dokáže výrazne ujsť svojim súperom a potom sa už len čaká na jeho príchod do cieľa.
Sobotné preteky Miláno - San Remo však boli iné. Nielenže boli dramatické do posledného metra, ale aj chuť víťazstva bola sladšia než obvykle.
Tím na čele so športovým riaditeľom Maurom Gianettim skákal od radosti, kričal a objímal sa. Dokonca sa pridala aj cyklistická legenda Vincenzo Nibali či dobrý kamarát Pogačara a pretekár F1 Carlos Sainz.
"Je to neuveriteľné, gratulujem celému tímu. Ťažko to opísať slovami, ale na tento moment sme čakali 365 dní a konečne sme to dosiahli.
To, čo predviedol Tadej je naozaj pôsobivé. Miláno - San Remo sú preteky, ktoré tvoria cyklistickú históriu a snom každého je ich vyhrať. V prípade Tadeja je to viac ako zaslúžené," radoval sa Gianetti.
Po páde sa vrátil a útočil
Víťazstvo s poradovým číslom 110 je pre rodáka z mesta Klanec špeciálne. Na konte má dva tituly majstra sveta, štyri žlté dresy z Tour de France, no finišovať prvý na slávnej Via Roma sa mu dlho nedarilo.
Vlani zviedol ohromný súboj s Mathieu van der Poelom a Filippom Gannom, no nedokázal sa ich zbaviť a napokon finišoval "len" na treťom mieste.
Pogačar sa netajil tým, že triumf na Miláno - San Remo je jeho veľký cieľ, no jeho víťazné plány dostali 33 km pred cieľom vážnu trhlinu.
V čase, keď sa pretekári snažili vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu pred dôležitým stúpaním Cipressa Slovinec spadol a s roztrhnutým dresom a krvavými šrámami musel doťahovať stratu na rozbehnutý pelotón.
"Po páde som si na sekundu pomyslel, že je koniec. Našťastie som sa dostal rýchlo späť na bicykel, ktorý nebol zničený a ani ja som nemal bolesti.
Moji kolegovia ma potom vrátili späť do balíka a dali mi nádej. Keby som nemal tento tím, asi by som rovno išiel do cieľa a nie na Cipressu," povedal v televíznom rozhovore najlepší cyklista súčasnosti.
Ani Van der Poel sa nevyhol pádu
Ešte na Cipresse sa dokázal dostať na popredné pozície a zaútočiť. Podľa očakávaní sa ho udržal Van der Poel a tentokrát Gannu nahradil Tom Pidcock.
Okamžite sa za nimi vytvorila obrovská medzera. Spolu prišli aj pod stúpanie Poggio, kde neudržal nastolené tempo obhajca vlaňajšieho víťazstva. Ani Van der Poel sa totiž počas pretekov nevyhol pádu.
"Zhodil ma bicykel Lidlu - Trek. Snažil som sa, ale nedokázal som poriadne držať riadidlá a už na Cipresse som sa necítil dobre. Tadej bol veľmi silný," povedal Holanďan pre televíziu NOS.
Napokon tak na cieľovej rovinke bojovali o víťazstvo Pogačar a Pidcock. Brit bol na výhodnejšej druhej pozícii, ale na okamih zaváhal. Snažil sa prejsť popri bariére, kde ho súper zatvoril.
Následne sa ešte Pidcock snažil predrať cez ľavú stranu, ale cieľová čiara bola už príliš blízko. Navyše, aj Pogačar predviedol veľmi dobrý šprint.
"Tadej je jeden z najlepších cyklistov vôbec, takže by som nemal byť sklamaný, ale nemôžem si pomôcť. Povedali mi, že to bolo o 4 centimetre.
Bol som tak blízko. Som preto sklamaný, ale celkovo môžem byť na svoj výkon hrdý," povedal olympijský šampión v horskej cyklistike.
Päť monumentov v sezóne?
Pogačar dosiahol svoje 11. monumentálne víťazstvo, čím vyrovnal zápis Rogera De Vlaemincka. Pred nimi tak zostáva už len Eddy Merckx (19).
V novodobej histórii vyhral štyri z piatich monumentov len Philippe Gilbert, ktorému k skompletizovaniu zbierky chýbal úspech na Miláno - San Remo.
Pogačar môže svoju bilanciu zavŕšiť 12. apríla na kráľovnej klasík Paríž - Roubaix, pričom ešte predtým ho čaká aj obhajoba na Okolo Flámska.
"Vzhľadom na to, čo tento rok už predviedol, by sa mohol stať nielen štvrtým cyklistom so všetkými piatimi monumentmi, ale aj prvým, ktorý ich všetkých päť vyhrá v jednej sezóne," napísal Miha Hočevar z denníka Delo.
Pogačar však nie je cyklistom, ktorý by sa naháňal za rekordmi, ale skôr za výzvami. Aj preto by mal tento rok štartovať na podujatiach, ktoré ešte nevyhral - Okolo Romandie či Okolo Švajčiarska.
Tom Pidcock dokonca prezradil, že mu Pogačar povedal, že sa na Miláno - San Remo už nevráti. Na týchto pretekoch má víťazstvo odškrtnuté.
Kubiš bol tesne za Van Aertom
Svoje zastúpenie na Miláno - San Remo malo aj Slovensko. Lukáš Kubiš pri svojom debute obsadil 57. miesto s mankom viac ako troch minút.
"Bol to jeden z tých dní, keď sa síce ide dlho, ale zároveň máte dobrý pocit z nôh a aj z toho, ako sa preteky vyvíjajú. Tím išiel veľmi dobre, Tomáš Kopecký sám odtiahol 20 km proti top jazdcom z World Tour tímov.
Na Cipresse sa to natiahlo, najmä keď zaútočil Pogačar. Na vrchole som bol kúsok za Woutom van Aertom, no potom to v zjazde pretekár Astany neudržal, rozpojil skupiny a už som to nedokázal spojiť," uviedol pre Sportnet.
Následne v jeho skupine viazla spolupráca, ale na to sa Kubiš nechcel vyhovárať. Hovorí, že nabudúce musí byť viac vpredu na vrchole kopca.
Počas tejto jari bude lídrom tímu Unibet Rose Rockets aj na Okolo Flámska či Paríž - Roubaix, na ktorých bude chcieť dosiahnuť lepší výsledok.
Opäť sa v pelotóne stretne aj s Tadejom Pogačarom, na ktorého výkon má len superlatívy. Aj preto, že ani pre Slovinca nešlo všetko ideálne.
"To, čo predviedol Tadej bolo brutálne. Spadnúť v najhorší moment, vrátiť sa späť a ešte mať nohy na to, aby to roztrhal je naozaj niečo výnimočné.
Ukazuje to, aký je silný nielen fyzicky, ale aj mentálne. Myslím si, že toto víťazstvo má ešte väčšiu hodnotu práve kvôli tomu, čo sa mu stalo počas pretekov," dodal dvojnásobný slovenský šampión.