Po dlhom trápení prišla úľava. Dubovskú hnal na domácom svahu hukot fanúšikov

Slalomárka Martina Dubovská si po premiérovom postupe v sezóne do druhého kola pretekov svetového pohára vydýchla.
Novinárom po 21. mieste v dnešnom závode v Špindlerovom Mlyne povedala, že jej pomohlo domáce prostredie. Vďaka tomu prelomila nezdary v olympijskej sezóne, kde bolo jej maximom 41. miesto.
Dlhodobo najlepšia česká slalomárka od leta bojuje s problémami so chrbtom, kvôli ktorým v lete nabrala tréningové manko a v úvodnej časti sezóny vynechala niekoľko pretekov. Ani potom to nebolo slávne a vypadla z nasadenej tridsiatky v štartovnej listine.
V Špindlerovom Mlyne štartovala s číslom 45, a keď prešla cieľom, rozsvietila sa pri jej mene 23. pozícia. Vedela, že to znamená postup do finálového kola. "Povedala som si len: Vďakabohu," zverila sa.
Potvrdilo sa, že sa zmrznutá trať nebude toľko rozbíjať a umožní útoky na postup aj zo zadných pozícií. V druhom kole napokon bola aj lyžiarka štartujúca ako sedemdesiata. Dubovská postúpila z 24. priečky a v druhej jazde si o tri pozície polepšila.
"Trať bola úplne úžasná. Chcela by som sa poďakovať všetkým organizátorom, všetko bolo perfektne pripravené. Bolo vidieť, že aj pretekárky s vysokými štartovnými číslami sa dokázali dostať do druhého kola, čo je skvelé, "ocenila Dubovská.
Práve domáce prostredie považovala za kľúčový faktor, prečo prvýkrát v sezóne postúpila. "Mám tu rodinu i kamarátov a táto atmosféra ma vždy ešte viac vyhecuje. Milujem to tu. Fanúšikovia boli úplne úžasní, počula som ich už hore na štarte, toto nikde inde nezažijete, "zverila sa.
Tridsaťtriročná česká reprezentantka bola osemkrát v kariére v pretekoch Svetového pohára v top 10, no dnes pre ňu aj pozícia v tretej desiatke znamenala veľa. "Dnešné body ma už trošku naladili na olympiádu," uviedla Dubovská.
S boľavými chrbtami sa pritom potýka ďalej. "Úplne v poriadku to ešte nie je. Pracujeme na tom každý deň, na tréningu to síce už neriešim, ale musím sa tomu stále venovať. Postupne sa to dáva dokopy, "priblížila.