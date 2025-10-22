Namiesto začiatku sezóny podstúpi operáciu. Talianska lyžiarka spadla a utrpela fraktúru

Talianska lyžiarka Marta Bassinová počas obrovského slalomu v Söldene.
Talianska lyžiarka Marta Bassinová počas obrovského slalomu v Söldene. (Autor: TASR/AP)
22. okt 2025
Marta Bassinová nestihne úvod sezóny Svetového pohára.

SÖLDEN. Talianska lyžiarka Marta Bassinová utrpela pri páde počas stredajšieho tréningu bočnú zlomeninu holennej kosti na ľavej nohe a čaká ju operácia.

V sobotu tak bude chýbať na štarte úvodného obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene. Informoval o tom portál nbcsport.

Bassinová mala byť jednou zo spolufavoritiek na víťazstvo.

Na MS v roku 2021 na domácom svahu v Cortine d’Ampezzo získala zlatú medailu v paralelnom obrovskom slalome. O dva roky neskôr vybojovala titul v super-G a šesť zo siedmich víťazstiev vo SP dosiahla v "obráku".

Pre talianske ženské lyžovanie je to v olympijskej sezóne ďalšia komplikácia. Úvod SP nestihne ani Federica Brignoneová, ktorá utrpela viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy pri páde na aprílovom národnom šampionáte.

