Lyžiar so šiestimi MS a štyrmi olympiádami ukončil kariéru. Vyradili ho z kádra pred sezónou

Marco Pfiffner
Marco Pfiffner (Autor: x/ skinews.ch)
TASR|16. aug 2026 o 09:36
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Tridsaťdvaročný špecialista na rýchlostné disciplíny neprežil kádrovú čistku Lichtenštajnska.

Lichtenštajnský reprezentant v alpskom lyžovaní Marco Pfiffner ukončil kariéru po viac ako desiatich rokoch vo Svetovom pohári.

Tridsaťdvaročný špecialista na rýchlostné disciplíny to potvrdil pre noviny Vaterland.

Uviedol, že toto rozhodnutie ovplyvnili aj okolnosti. Pfiffnera vyradili z kádra Lichtenštajnska na nadchádzajúcu sezónu.

Počas svojej kariéry sa zúčastnil 62 pretekov SP, jeho najlepšími výsledkami sú dve 27. miesta – v zjazdoch v Kitzbüheli (2023) a Val Gardene (2024). Štartoval aj na šiestich majstrovstvách sveta a štyroch olympijských hrách.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Marco Pfiffner
Marco Pfiffner
Lyžiar so šiestimi MS a štyrmi olympiádami ukončil kariéru. Vyradili ho z kádra pred sezónou
dnes 09:36
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