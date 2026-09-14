Zdravotné problémy stopli Goggiovú v príprave. Únava neustúpila a podstúpi vyšetrenia

Sofia Goggiová.
Sofia Goggiová. (Autor: TASR/AP)
ČTK|14. sep 2026 o 12:03
ShareTweet0

V uplynulej sezóne vyhrala vo Svetovom pohári celkové hodnotenie v super-G.

Lyžiarska hviezda Sofia Goggiová pre zdravotné problémy predčasne ukončila sústredenie v Argentíne a vrátila sa domov.

Trápili ju únava a vyčerpanie, ktoré neustúpili ani po niekoľkých dňoch voľna, uviedli talianske médiá. Goggiová podstúpi v Miláne lekárske vyšetrenia, ktoré by mali odhaliť príčinu jej ťažkostí.

Môže ísť o nejaký vírus. Argentínske mesto Ushuaia, kde olympijská šampiónka v zjazde z roku 2018 trénovala, sa na jar dostalo do povedomia v súvislosti s infekciou hantavírusom.

Tá sa rozšírila na lodi MV Hondius plaviacej sa pod holandskou vlajkou, ktorá práve odtiaľ 1. apríla vyrazila na plavbu.

Goggiová pricestovala do mesta s talianskou reprezentáciou 23. augusta a mala tam trénovať do 18. septembra. Následne mala naplánovaný ďalší tréningový kemp v Čile.

Talianka má okrem zlata zo zjazdu z Pchjongčchangu aj ďalšie dve olympijské medaily.

Tento rok skončila tretia pred domácim publikom v Cortine d'Ampezzo. V uplynulej sezóne vyhrala vo Svetovom pohári celkové hodnotenie v super-G.

Nová sezóna Svetového pohára sa začne 24. októbra tradične obrovskými slalomami v rakúskom Söldene.

Prvý víkend rýchlostných disciplín, ktorým sa Goggiová predovšetkým venuje, majú ženy naplánovaný na 11. až 13. decembra v americkom Beaver Creeku.

Vrcholom sezóny bude februárové majstrovstvá sveta vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Sofia Goggiová.
Sofia Goggiová.
Zdravotné problémy stopli Goggiovú v príprave. Únava neustúpila a podstúpi vyšetrenia
dnes 12:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Zdravotné problémy stopli Goggiovú v príprave. Únava neustúpila a podstúpi vyšetrenia