Zdravotné problémy stopli Goggiovú v príprave. Únava neustúpila a podstúpi vyšetrenia

Lyžiarska hviezda Sofia Goggiová pre zdravotné problémy predčasne ukončila sústredenie v Argentíne a vrátila sa domov.
Trápili ju únava a vyčerpanie, ktoré neustúpili ani po niekoľkých dňoch voľna, uviedli talianske médiá. Goggiová podstúpi v Miláne lekárske vyšetrenia, ktoré by mali odhaliť príčinu jej ťažkostí.
Môže ísť o nejaký vírus. Argentínske mesto Ushuaia, kde olympijská šampiónka v zjazde z roku 2018 trénovala, sa na jar dostalo do povedomia v súvislosti s infekciou hantavírusom.
Tá sa rozšírila na lodi MV Hondius plaviacej sa pod holandskou vlajkou, ktorá práve odtiaľ 1. apríla vyrazila na plavbu.
Goggiová pricestovala do mesta s talianskou reprezentáciou 23. augusta a mala tam trénovať do 18. septembra. Následne mala naplánovaný ďalší tréningový kemp v Čile.
Talianka má okrem zlata zo zjazdu z Pchjongčchangu aj ďalšie dve olympijské medaily.
Tento rok skončila tretia pred domácim publikom v Cortine d'Ampezzo. V uplynulej sezóne vyhrala vo Svetovom pohári celkové hodnotenie v super-G.
Nová sezóna Svetového pohára sa začne 24. októbra tradične obrovskými slalomami v rakúskom Söldene.
Prvý víkend rýchlostných disciplín, ktorým sa Goggiová predovšetkým venuje, majú ženy naplánovaný na 11. až 13. decembra v americkom Beaver Creeku.
Vrcholom sezóny bude februárové majstrovstvá sveta vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.