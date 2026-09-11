Vonnová bije na poplach: Existujú aj účty, ktoré sa vydávajú za mojich rodinných príslušníkov

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová varovala svojich fanúšikov pred falošnými profilmi na sociálnych sieťach, ktoré sa vydávajú za ňu alebo jej blízkych.
Štyridsaťjedenročná trojnásobná olympijská medailistky vyzýva k opatrnosti, nakoľko podľa nej sa snažia podvodníci získať od ľudí peniaze.
„Nanešťastie, nedávno som bola upozornená, že množstvo účtov na sociálnych sieťach sa vydáva za mňa a vyzerá to tak, že tento problém sa rozrástol. Existujú aj účty, ktoré sa vydávajú za mojich rodinných príslušníkov.
Prosím vedzte, že by som nikdy nežiadala od nikoho peniaze, príspevky na charitu, darčeky, osobné údaje alebo súkromne nekontaktovala nikoho cez moje sociálne siete. Jediné účty, ktoré používam, sú moje oficiálne a verifikované.
Ak vám príde správa, komentár alebo akákoľvek forma kontaktu z iných účtov, tak vedzte, že to nie som ja. Ak vám niekto bude tvrdiť, že je člen môjho tímu, tak nie je. Takisto ich nahláste. Ocením vašu pomoc v nahlasovaní falošných účtov, aby mohli byť zmazané.
Ďakujem vám za vašu pokračujúcu podporu a prosím, zostaňte v online prostredí v bezpečí,“ napísala na sociálnej sieti Instagram Vonnová, ktorá sa stále zotavuje zo zranenia z tohtoročných zimných olympijských hier.