Futbalisti Nitry boli blízko senzácie. Pohárové fiasko Slovana zažehnal v závere Čerepkai

Roman Čerepkai oslavuje gól.
Roman Čerepkai oslavuje gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|16. sep 2026 o 20:29
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Úradujúci slovenský majster rozhodol o svojom triumfe štyri minúty pred koncom duelu.

Slovnaft Cup - 3. kolo

FC Nitra - Slovan Bratislava 1:3 (1:1)

Góly: 8. Hambálek - 39. Barseghjan, 86. Čerepkai, 90.+4. Matsuoka

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Slovana Bratislava postúpili v stredu do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Sériový majster najvyššej súťaže vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3:1.

Skóre otvoril v ôsmej minúte domáci Tomáš Hambálek a po utorňajšom vypadnutí Dunajskej Stredy dal nádej na ďalšiu senzáciu.

Tigran Barseghjan vyrovnal ešte pred prestávkou po chybe brankára, no dlho potom bol stav nerozhodný.

Až v 86. minúte strelil víťazný gól „belasých“ Roman Čerepkai a výhru poistil v nadstavení japonský stredopoliar Daiki Matsuoka.

Hostia tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach.

V rámci Slovenského pohára ich čaká v ďalšej fáze duel na trávniku druholigového Pohronia.

Slovensko

Slovensko

    Roman Čerepkai oslavuje gól.
    Roman Čerepkai oslavuje gól.
    Futbalisti Nitry boli blízko senzácie. Pohárové fiasko Slovana zažehnal v závere Čerepkai
    dnes 20:29
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