Futbalisti Nitry boli blízko senzácie. Pohárové fiasko Slovana zažehnal v závere Čerepkai

Slovnaft Cup - 3. kolo
FC Nitra - Slovan Bratislava 1:3 (1:1)
Góly: 8. Hambálek - 39. Barseghjan, 86. Čerepkai, 90.+4. Matsuoka
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Futbalisti Slovana Bratislava postúpili v stredu do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Sériový majster najvyššej súťaže vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3:1.
Skóre otvoril v ôsmej minúte domáci Tomáš Hambálek a po utorňajšom vypadnutí Dunajskej Stredy dal nádej na ďalšiu senzáciu.
Tigran Barseghjan vyrovnal ešte pred prestávkou po chybe brankára, no dlho potom bol stav nerozhodný.
Až v 86. minúte strelil víťazný gól „belasých“ Roman Čerepkai a výhru poistil v nadstavení japonský stredopoliar Daiki Matsuoka.
Hostia tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach.
V rámci Slovenského pohára ich čaká v ďalšej fáze duel na trávniku druholigového Pohronia.