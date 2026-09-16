Prestupy v Niké lige: Slovan vyčkával a udrel na konci, Trnava nakupovala najviac

V Niké lige sa počas uplynulého víkendu skončilo letné prestupové okno. Prinášame kompletný prehľad príchodov a odchodov vo všetkých dvanástich kluboch najvyššej slovenskej súťaže.
Najväčší rozruch narobil paradoxne pokoj obhajcu titulu. Slovan Bratislava pod trénerom Yayom Tourém dlho vyčkával, no potom prelomil ticho a priviedol Suleimana Camaru, Cristiana Martíneza či navrátilca Romana Čerepkaia.
Naopak, najaktívnejší na trhu bol Spartak Trnava, ktorý naberal hráčov od Albánska cez Holandsko až po Bulharsko.
Pokladnice klubov potešili najmä odchody do zahraničia. Za najväčší balík ligu opúšťali Tobiáš Pališčák (Žilina → Plzeň, 3 milióny eur), Radek Šiler (Podbrezová → Rio Ave, 1,6 milióna) a Cody David (Trenčín → Čerkasy, 1,35 milióna). Výrazné zmeny čakajú aj nováčika z Banskej Bystrice.
Slovan Bratislava
Príchody
- Suleiman Camara (Racing Santander - Španielsko)
- Cristian Martínez (Kiryat Shmona - Izrael)
- Aleksandar Popović (DAC Dunajská streda)
- Samuel Kozlovský (Widzew Lodz - Poľsko)
- Roman Čerepkai (FC Košice)
- Sahmkou Camara (Slavia Praha - Česko) - hosťovanie
- Kelvin Ofori (Olimpija Ljublana - Slovinsko) - návrat z hosťovania
- Jurij Medveděv (Tatran Prešov) - návrat z hosťovania
Odchody
- Martin Trnovský (Podbrezová)
- Filip Lichý (FC Košice)
- Guram Kashia (bez klubu)
- Vladimir Weiss ml. (koniec kariéry)
- Róbert Mak (koniec kariéry)
- Sidoine Fogning (Boavista - Portugalsko) - návrat z hosťovania
- Sharani Zuberu (Hapoel Jeruzalem - Izrael)
DAC Dunajská streda
Príchody
- Prince Owusu (FK Gabala - Azerbajdžan)
- Uros Kabić (OFK Belehrad - Srbsko)
- Simen Juklerød (Sint-Truiden - Belgicko)
- Žan Trontelj (Zorya Luhansk - Ukrajina)
- Joseph Pacheco (Plaza Amador - Panama)
- Phillip Živanović (STK Šamorín)
Odchody
- Levente Bősze (Como - Taliansko)
- Alex Mendez (Asteras Aktor - Grécko)
- Christián Herc (Kisvárda - Maďarsko)
- Aleksandar Popović (Slovan Bratislava)
- Rabby Mateta Pepa (Francs Borains - Belgicko)
- Ivan Dolček (NK Osijek - Chorvátsko)
- Márk Csinger (Győr - Maďarsko)
- Bartol Barisić (FK Sarajevo - Bosna a Hercegovina)
- Clement Ansah (AS Trenčín)
- Jan-Christoph Bartels (bez klubu)
- Pa Assan Corr (Dukla Praha - Česko) - hosťovanie
- Rachid Sande Barro (STK Šamorín) - hosťovanie
- Karol Blaško (STK Šamorín) - hosťovanie
- Nino Kukovec (FK Csíkszereda - Rumunsko) - hosťovanie
- Viktor Djukanović (Hammarby - Švédsko) - návrat z hosťovania
- Matúš Kmeť (Minnesota - USA) - návrat z hosťovania
Spartak Trnava
Príchody
- Oskar Casagrande (NK Jesenice - Slovinsko)
- Kristián Pavol Stručka (Malženice)
- Melos Bajrami (KF Vllaznia - Albánsko)
- Tijmen Wildeboer (TOP Oss - Holandsko)
- Roman Begala (Tatran Prešov)
- Martin Janáček (AF Elbasani - Albánsko)
- Ivan Mensah (Sparta Prahra - Česko)
- Lorent Mehmeti (Nordic United - Švédsko)
- Dennis Konney (FC Porto B - Portugalsko)
- Lukas Fabiš (Skalica)
- Filip Trello (Malženice) - návrat z hosťovania
- Marek Ujlaky (Skalica) - návrat z hosťovania
- Juanmi Carrión (CSKA 1948 - Bulharsko)
Odchody
- Žiga Frelih (NK Celje - Slovinsko)
- Michal Duriš (Banská Bystrica)
- Roko Jureškin (CD Tenerife - Španielsko)
- Jakub Paur (AS Trenčín)
- Lazar Stojsavljević (FK TSC - Srbsko)
- Denys Taraduda (Teplice - Česko)
- Hilary Gong (bez klubu)
- Filip Twardzik (bez klubu)
- Miloš Kratochvíl (bez klubu)
- Patrick Karhan (Skalica) - hosťovanie
- Patrik Vasiľ (Zlaté Moravce) - hosťovanie
- Michal Tomič (Dukla Praha - Česko) - hosťovanie
- Abdulrahman Taiwo (Riga - Lotyšsko) - návrat z hosťovania
- Idjessi Metsoko (Plzeň - Česko) - návrat z hosťovania
MŠK Žilina
Príchody
- Dávid Šípoš (Košice)
- Johan Albin (IK Oddevold - Švédsko)
- Kenan Bilalović (Aberdeen FC - Škótsko) - hosťovanie
Odchody
- Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň - Česko)
- Regő Szánthó (Banská Bystrica)
- Marek Teplan (Čadca)
- Tomáš Jasso (FC Petržalka)
- Nehuén Mendoza (Instituto II - Argentína) - hosťovanie
- Dominik Svaček (Zbrojovka Brno - Česko) - hosťovanie
- Ridwan Sanusi (AS Trenčín) - hosťovanie
- Lukáš Prokop (FC Inter - Fínsko) - hosťovanie
Zemplín Michalovce
Príchody
- Rastislav Korba (Košice)
- Elvis Mashike (Komárno)
- Martin Koscelník (Slovácko - Česko)
- Tommy Pilling (Liverpool U21 - Anglicko)
- Noa Cervantes (bez klubu)
Odchody
- Hugo Ahl (Jablonec - Česko)
- Christos Makrygiannis (Niki Volos - Grécko)
- Stanislav Danko (Tesla Stropkov)
- Alden Šuvalija (Nová Baňa)
- Lazar Zaknic (Manama SC - Bahrajn)
- Matúš Begala (GKS Tychy - Poľsko)
- Samuel Ramos (St. Mirren - Škótsko)
- Dimos Papakonstantinou (bez klubu)
- David Petrík (Humenné) - hosťovanie
Podbrezová
Príchody
- Ebenezer Kpozo (Pohronie)
- Tobiáš Diviš (Pohronie)
- Ivan Rehák (Pohronie)
- Martin Chrien (Ružomberok)
- Martin Trnovský (Slovan Bratislava)
- Ján Krivák (FC Košice)
- Radek Kejval (Viktoria Žižkov - Česko)
- Karlo Miljanič (FC Košice)
- Jakub Michlík (Tatran Prešov)
- Alexander Amoafo (Siano Academy - Ghana)
- Saidy Saibo (Mikkelin - Fínsko)
- Samson Tijani (Dukla Praha - Česko) - hosťovanie
- Matúš Rusnák (Baník Ostrava - Česko) - hosťovanie
- Alin Lerint (Pohronie) - návrat z hosťovania
- Lionel Abate (Lehota pod V.) - návrat z hosťovania
Odchody
- Radek Šiler (Rio Ave - Portugalsko)
- Filip Mielke (Hradec Králové - Česko)
- Roland Galčík (Rio Ave - Portugalsko)
- Samuel Subert (Pohronie)
- Bernard Mendy (Pohronie)
- Alex Lajčiak (Pohronie)
- Muhammed Dumbuya (Pohronie)
- Mohammad Sarr (Pohronie)
- Sanna Jobe (Pohronie)
- Mario Mrva (Pohronie)
- Matúš Marcin (Slovan Kendice)
- Branislav Niňaj (FC Petržalka)
- Peter Juritka (SFC Opava - Česko)
- Séverin Tatolna (Livyi Bereg - Ukrajina)
- Ousman Kujabi (Viktoria Žižkov - Česko)
- Andy Masaryk (Komárno)
- Kevor Palumets (FC Košice)
- Matej Oravec (bez klubu)
- Matej Jurička (IF Gnistan - Fínsko) - hosťovanie
- Patrik Filippov (Pohronie) - hosťovanie
- Jakub Rehák (Slovan B) - hosťovanie
- Andriy Gavrylenko (Komárno) - hosťovanie
- Ridwan Sanusi (MŠK Žilina) - koniec hosťovania
FC Košice
Príchody
- Aleksa Maras (Botev Plovdiv - Bulharsko)
- Filip Lichý (Slovan Bratislava)
- Taylor Moore (Bristol Rovers - Anglicko)
- Kevor Palumets (Podbrezová)
- Aleksandar Kahvič (SSV Ulm 1846 - Nemecko)
- Tomáš Husárik (Ružomberok B)
- Maxim Mateáš (Slovan B)
- Alex-Jason Amadin (bez klubu)
- Taiga Seguchi (Vissel Kobe - Japonsko) - hosťovanie
- Bojan Damjanović (Sutjeska Nikšić - Čierna Hora) - hosťovanie
- Dominik Veselý (Lok. Košice) – návrat z hosťovania
- Simon Sabolčík (Slavia Košice) – návrat z hosťovania
Odchody
- Kevin Dąbrowski (Pogoń Szczecin - Poľsko)
- Simon Sabolčík (Tatran Prešov)
- Erlantz Palacín (Arenas Club - Španielsko)
- Rastislav Korba (Zemplín Michalovce)
- David Šípos (MŠK Žilina)
- Dominik Veselý (Humenné)
- Roman Čerepkai (Slovan Bratislava)
- Jan Krivák (Podbrezová)
- Karlo Miljanič (Podbrezová)
- Milan Polca (Lok. Košice) - hosťovanie
- Emilian Metu (Inter Bratislava) - hosťovanie
- Ľubomír Zinčak (Humenné) - hosťovanie
- Mátyás Kovács (MTK Budapest - Maďarsko) - návrat z hosťovania
- Vladimír Perišić (Slavia Praha B - Česko) - návrat z hosťovania
AS Trenčín
Príchody
- Jordan Zirkzee (NAC Breda U21 - Holandsko)
- Clement Ansah (Dunajská streda)
- Mikkel Boye (Hobro IK - Dánsko)
- Pablo González (Ethnikos - Grécko)
- Jakub Paur (Spartak Trnava)
- Nikola Jovanović (Mačva - Srbsko)
- Jaroslav Holp (FC ViOn)
- Mohammed Garba (Nasarawa United - Nigéria)
- Jenno Campagne (bez klubu)
- Issa Traoré (Leverkusen - Nemecko) - hosťovanie
- Jonathan Mulder (Slovácko - Česko) - hosťovanie
- Ridwan Sanusi (MŠK Žilina) - hosťovanie
Odchody
- Cody David (LNZ Čerkasy - Ukrajina)
- Nikolas Brandis (FC Groningen - Holandsko)
- Franko Sabljič (Nestos - Grécko)
- Richie Musaba (Imperia - Taliansko)
- Matej Obšivan (Púchov)
- Samuel Bagín (FC ViOn)
- Jakub Holúbek (Trenčianske Stankovce)
- Jesse Khan (Van Spor FK - Turecko)
- Pepijn Doesburg (Al-Shabab SC - Saudská Arábia)
- Sean Goss (Stal Rzeszów - Poľsko)
- Roshaun Mathurin (Kilmarnock FC - Škótsko)
- Luka Damjanović (koniec kariéry)
- Alex Hudok (STK Šamorín) - hosťovanie
- Adrian Fiala (Baník Ostrava B - Česko) - hosťovanie
- Denis Adamkovič (FC ViOn) - hosťovanie
- Nentaka Bangs (Slovan Galanta) - hosťovanie
- Antonio Baždarić (FC Eindhoven - Holandsko) - hosťovanie
- Marselino Ferdinan (Oxford United - Anglicko) - návrat z hosťovania
MFK Skalica
Príchody
- Levan Nonikashvili (FC ViOn)
- Ephraim Eshele (KVK Tienen - Belgicko)
- Richard Ludha (Teplice - Česko)
- Patrick Karhan (Spartak Trnava) - hosťovanie
- Martin Ryzek (Slovan Liberec - Česko) - hosťovanie
Odchody
- Adam Gaži (Zlín - Česko)
- Lukas Leginus (Komárno)
- Michal Ranko (STK Šamorín)
- Simon Bena (MFK Gbely)
- Tomáš Smejkal (Kladno - Česko)
- Lukas Fabiš (Spartak Trnava)
- Mario Šuver (bez klubu)
- Mário Hollý (Tatran Prešov) - hosťovanie
- Petr Pudhorocký (Hradec Králové - Česko) - návrat z hosťovania
- Branislav Niňaj (Podbrezová) - návrat z hosťovania
- Abbati Abdullahi (Górnik Zabrze - Poľsko) - návrat z hosťovania
- Marek Ujlaky (Spartak Trnava) - návrat z hosťovania
MFK Ružomberok
Príchody
- Dominik Kostka (Mladá Boleslav - Česko)
- Kevin Huna (Olomouc B - Česko)
- Tomáš Marušín (Slovan B)
- Vojtech Hranoš (Sparta Praha B - Česko)
- Filip Souček (Tatran Prešov)
- Matej Koubek (Zlín - Česko)
- Jan Murgaš (Admira Wacker - Rakúsko)
- Dario Grgič (Sigma Olomouc - Česko) - hosťovanie
- Samuel Lavrinčík (Jablonec - Česko) - hosťovanie
- Ivan Krajčírik (Slovan Liberec - Česko) - hosťovanie
- Patrik Leitner (Púchov) - návrat z hosťovania
- Daniel Prekop (STK Šamorín) - návrat z hosťovania
- Viktor Uradnik (MFK Zvolen) - návrat z hosťovania
Odchody
- Ondrej Šašinka (Karviná - Česko)
- Martin Gomola (Tatran Prešov)
- Martin Chrien (Podbrezová)
- Rudolf Božík (Považská Bystrica)
- Timotej Múdry (SFC Opava - Česko)
- Branislav Sokol (bez klubu)
- Lukas Dvorský (MFK Zvolen) - hosťovanie
- Giuliano Antonio Marek (STK Šamorín) - hosťovanie
- Dominik Mašek (Slovan Liberec - Česko) - návrat z hosťovania
- Lukáš Fila (Mladá Boleslav - Česko) - návrat z hosťovania
- Tomáš Král (Mladá Boleslav - Česko) - návrat z hosťovania
- Lukáš Endl (Karviná - Česko) - návrat z hosťovania
- Samuel Grygar (Baník Ostrava - Česko) - návrat z hosťovania
KFC Komárno
Príchody
- Nikita Vlasenko (NK Vukovar 1991 - Chorvátsko)
- Alex Lacza (ETO FC II - Maďarsko)
- Yunusa Muritala (Sigma Olomouc - Česko)
- Lukas Leginus (Skalica)
- Branislav Pindroch (Górnik Łęczna - Poľsko)
- Ján Bernát (Tatran Prešov)
- Matheus Leoni (Dobrudzha - Bulharsko)
- Jakub Sylvester (MFK Zvolen)
- Andy Masaryk (Podbrezová)
- Okiki Akinwande (Karviná B - Česko) - hosťovanie
- Andriy Gavrylenko (Podbrezová) - hosťovanie
Odchody
- Martin Gamboš (Rustavi - Gruzínsko)
- Zyen Jones (El Paso - USA)
- Ondrej Rudzan (PSIM Yogyakarta - Indonézia)
- Elvis Mashike (Zemplín Michalovce)
- Zoran Ivanics (SV Horn - Rakúsko)
- Jozef Pastorek (Nové Zámky)
- Benjamin Szaraz (bez klubu)
- Martin Mišovič (Slovan B) - návrat z hosťovania
- Boris Druga (Dyn. Malženice) - návrat z hosťovania
- Patrik Szűcs (MTK Budapest - Maďarsko) - návrat z hosťovania
- Alen Mustafič (Slovan Bratislava) - návrat z hosťovania
- Sebastian Jung (Greuther Fürth - Nemecko) - návrat z hosťovania
MFK Dukla Banská Bystrica
Príchody
- Jakub Trefil (Sigma Olomouc - Česko)
- Mikuláš Bakala (Polonia Bytom - Poľsko)
- Viktor Tóth (MFK Zvolen)
- Róbert Polievka (MTK Budapešť - Maďarsko)
- Regő Szánthó (MŠK Žilina)
- Alabi Adewale (Dyn. Malženice)
- Michal Ďuriš (Spartak Trnava)
- Kristián Vallo (Karviná - Česko)
- Mario Zimani (Lehota pod V.) - návrat z hosťovania
Odchody
- Štefan Gerec (Ružomberok B)
- Branko Maruniak (MFK Zvolen) – hosťovanie
- Lazar Vrekić (bez klubu)
- Lukáš Migaľa (Dukla Banská Bystrica B)
- Branislav Lupták (Dukla Banská Bystrica B)
- Davi Alves (bez klubu)
- Ogi Jankelič (bez klubu)
- Marin Čalušić (bez klubu)
- Oliver Reiter (bez klubu)
- Boris Krstić (bez klubu)
- Taiyo Ushiyama (bez klubu)
- Mathew Yakubu (bez klubu)