Šéf lyžovania chce šampionát trikrát za štyri roky. Tradičné veľmoci vyhlásili ostrý odpor

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2026 o 13:30
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Rakúsko ho otvorene odmietlo, Nemecko vyjadrilo sklamanie z absencie konzultácií.

Rakúsky lyžiarsky zväz (ÖSV) sa otvorene postavil voči návrhu nového prezidenta Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Alexandra Ospelta, aby sa majstrovstvá sveta vo všetkých odvetviach lyžovania konali trikrát v priebehu štyroch rokov.

Kritický postoj deklaroval aj Nemecký lyžiarsky zväz (DSV).

MS v alpskom, severskom i akrobatickom lyžovaní sa konajú vždy v nepárnych rokoch. Ospelt však navrhol, aby sa konali aj v neolympijskom párnom roku, najbližšie už v roku 2028.

„Tento plán nedáva zmysel zo športového ani strategického hľadiska. Povedie k inflácii a znehodnoteniu športového významu šampionátov,“ zverejnil ÖSV podľa DPA.

V Nemecku návrh principiálne zatiaľ neodmietli, no deklarovali sklamanie, že nebol v prvom rade konzultovaný s národnými zväzmi.

Taktiež poukázali na fakt, že v biatlone práve prebieha opačná diskusia, aby sa počet svetových šampionátov zredukoval z troch za štyri roky na dva za štyri.

„Nechceme nič blokovať, chceme však zabrániť tomu, aby pokus o zmenu napáchal viac škody ako úžitku. Potrebujeme spoločné riešenie, ktoré bude hodnotné pre šport, športovcov i organizátorov podujatí,“ uviedol člen výkonného výboru DSV Stefan Schwarzbach.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Šéf lyžovania chce šampionát trikrát za štyri roky. Tradičné veľmoci vyhlásili ostrý odpor
dnes 13:30
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