ONLINE: FC Nitra - ŠK Slovan Bratislava dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov FC Nitra a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Nitra - ŠK Slovan Bratislava (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
16.09.2026 o 18:30
3. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola Slovnaft Cupu, v ktorom sa proti sebe postavia FC Nitra a ŠK Slovan Bratislava.
FC Nitra vstupuje do stretnutia vo výbornej forme. V tretej lige je na prvom mieste a v doterajšom priebehu sezóny ešte neokúsila trpkosť prehry. Darí sa jej aj v Slovnaft Cupe, kde naposledy zdolala Nitru-Dolné Krškany 2:0. Domáci tak budú chcieť pokračovať vo svojej neporaziteľnosti a proti favoritovi sa pokúsia vybojovať postup do ďalšieho kola.
Slovan Bratislava sa nachádza v Niké lige na 4. mieste, pričom na vedúcu Dunajskú Stredu stráca šesť bodov. Belasí vstupujú do pohárového stretnutia v pozícii favorita a budú chcieť potvrdiť rozdiel medzi oboma súťažami. Slovnaft Cup je však špecifická súťaž a Nitra môže byť na vlastnom ihrisku veľmi nepríjemným súperom.
FC Nitra vstupuje do stretnutia vo výbornej forme. V tretej lige je na prvom mieste a v doterajšom priebehu sezóny ešte neokúsila trpkosť prehry. Darí sa jej aj v Slovnaft Cupe, kde naposledy zdolala Nitru-Dolné Krškany 2:0. Domáci tak budú chcieť pokračovať vo svojej neporaziteľnosti a proti favoritovi sa pokúsia vybojovať postup do ďalšieho kola.
Slovan Bratislava sa nachádza v Niké lige na 4. mieste, pričom na vedúcu Dunajskú Stredu stráca šesť bodov. Belasí vstupujú do pohárového stretnutia v pozícii favorita a budú chcieť potvrdiť rozdiel medzi oboma súťažami. Slovnaft Cup je však špecifická súťaž a Nitra môže byť na vlastnom ihrisku veľmi nepríjemným súperom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.