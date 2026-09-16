Magnier v závere deklasoval konkurenciu. O prvú desiatku šprintoval aj jeden Slovák

Okolo Slovenska 2026
Výsledky 1. etapy (Košice - Košice, 162,6 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal Quick - Step
3:53:11
2.
Jenthe Biermans
Cofidis
+ 1 s
3.
Sander Granberg
Team Drali - Repsol
+ 1 s
4.
Giacomo Villa
Biesse - Carrera - Premac
+ 1 s
5.
Matteo Milan
Groupama - FDJ United
+ 1 s
6.
Thomas Capra
Bahrain Victorious Development Team
+ 1 s
13.
Samuel Novák
Tirol KTM Cycling Team
+ 1 s
22.
Martin Jurík
Kolesarski Klub Novo Mesto
+ 1 s
49.
Richard Riška
Hrinkow Advarics
+ 1 s
79.
Tomáš Sivok
Voster Team
+ 1 s
94.
Jakub Javor
Dukla Banská Bystrica
+ 6:45 min
107.
Dávid Kaško
Dukla Banská Bystrica
+ 10:48 min
111.
Sebastián Michalec
Dukla Banská Bystrica
+ 10:48 min
116.
Lukáš Panáček
Dukla Banská Bystrica
+ 10:48 min
127.
Martin Haluška
Dukla Banská Bystrica
+ 21:04 min
131.
Filip Záhorec
Dukla Banská Bystrica
+ 21:04 min
Francúzsky cyklista Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska.
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V hromadnom dojazde 162,6 km dlhej etapy, ktorá mala štart i cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita a zvládol ju za 3:53:11 h.
V očakávanom šprinte suverénne zdolal súperov a nadviazal na štyri etapové triumfy z minuloročnej edície.
Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák (Tirol KTM Cycling Team) na 13. mieste.
Priebeh 1. etapy Okolo Slovenska 2026
Zvlnená etapa mala celkovo päť hodnotených stúpaní, pričom prvou horskou prémiou druhej kategórie na Jahodnej prešiel pelotón ešte bez unikajúcej skupiny.
Vyhral ju Američan Viggo Moore (Tirol-KTM) a pripísal si 6 bodov. Po stúpaní a následnom zjazde, počas ktorého sa rozkúskovaný balík spojil, zaútočila šestica pretekárov.
Boli to Antonio Polga (Novo Nordisk), Carl Kagevi (Lucky Sport), Jakub Říman (ATT), Erik Fetter (United Shipping), Alessandro Milesi (Biesse-Carrera) a Nicolas Ginter (Tirol-KTM). Tri body z druhej vrchárskej prémie Klenov získal Fetter pred Kagevim.
Jedinú rýchlostnú v úvodnej etape v Rokycanoch ovládol Milesi pred Ginterom a pripísal si okrem 6 bodov aj tri bonusové sekundy.
Približne 100 km pred cieľom mal únik dostihnuteľný náskok na úrovni dvoch minút a favorizované tímy kontrolovali situáciu.
Nasledovali dva výstupy na Pavelov vrch (dĺžka 5,9 km, priemerný sklon 4,7 %). Na vrchole kopca druhej kategórie bolo pre víťaza prémie k dispozícii šesť bodov.
V oboch prípadoch ich získal maďarský pretekár Fetter a ešte pred posledným kopcom dňa bol s určitosťou prvým majiteľom bodkovaného dresu.
Pred poslednými 50 km začal náskok úniku postupne klesať. Fetter medzitým suverénne triumfoval aj na poslednej vrchárskej prémii.
Tridsať km pred páskou už dostihol balík aj zvyšnú trojicu a všetko nasvedčovalo tomu, že sa potvrdí scenár s hromadným dojazdom v metropole východu.
Po príchode na cesty druhého najväčšieho mesta na Slovensku sa viacero pretekárov snažilo oslabiť jednoznačnú pozíciu Magniera. Tímy vpredu však udávali vysoké tempo a v šprintérskej koncovke nedal Francúz svojim konkurentom šancu.
Magnier: Cítil som sa dobre
Vo veku 22 rokov si jeden z najrýchlejších šprintérov svetového pelotónu pripísal 33. etapové víťazstvo v kariére.
„Chceli sme kontrolovať etapu. Ja som sa cítil dobre, v cieli som mal dostatok síl a aj s pomocou tímu som to zvládol. Vedel som, že do poslednej zákruty musím ísť v dobrej pozícii.
Podarilo sa to aj ostatným tímom, ale trocha zaváhali a ja som začal šprintovať dostatočne skoro,“ povedal Magnier.
Novák najlepším Slovákom
Po prvom dni patrí dres pre najlepšieho Slováka Samuelovi Novákovi.
„Prakticky od začiatku sme to kontrolovali, vyhrali sme už prvú prémiu. Potom sme poslali jedného z nás do úniku a vďaka nemu sme piati v celkovom poradí. V závere sme sa trochu stratili a ja som sa nechal privrieť.
Nakoniec je z toho 13. miesto, no dúfam, že to v ďalších etapách vylepšíme. Dres najlepšieho Slováka je priorita, takisto aj čo najlepšie umiestnenie v celkovom poradí.
Na Kráľovu hoľu sa teším, budem tam mať podporu a verím, že atmosféra bude výborná,“ uviedol Novák.
Priebežné celkové poradie
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Paul Magnier
Soudal Quick - Step
3:51:01
2.
Jenthe Biermans
Cofidis
+ 4 s
3.
Sander Granberg
Team Drali - Repsol
+ 6 s
4.
Nicolas Ginter
Tirol KTM Cycling Team
+ 8 s
5.
Giacomo Villa
Biesse - Carrera - Premac
+ 10 s
6.
Matteo Milan
Groupama - FDJ United
+ 10 s
7.
Thomas Capra
Bahrain Victorious Development Team
+ 10 s
8.
Filippo Fortin
Hrinkow Advarics
+ 10 s
9.
Axel Källberg
Lucky Sport Cycling Team
+ 10 s
10.
Dominik Neuman
ATT Investments
+ 10 s