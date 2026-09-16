    Magnier v závere deklasoval konkurenciu. O prvú desiatku šprintoval aj jeden Slovák

    Francúzsky cyklista Paul Magnier víťazí v 1. etape pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Fotogaléria (48)
    Francúzsky cyklista Paul Magnier víťazí v 1. etape pretekov Okolo Slovenska 2026. (Autor: © Ján Melicher)
    Sportnet, TASR|16. sep 2026 o 17:21
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    Francúz tak nadviazal na svoje výsledky z minulého roka.

    Okolo Slovenska 2026

    Výsledky 1. etapy (Košice - Košice, 162,6 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal Quick - Step

    3:53:11

    2.

    BEL

    Jenthe Biermans

    Cofidis

    + 1 s

    3.

    NOR

    Sander Granberg

    Team Drali - Repsol

    + 1 s

    4.

    ITA

    Giacomo Villa

    Biesse - Carrera - Premac

    + 1 s

    5.

    ITA

    Matteo Milan

    Groupama - FDJ United

    + 1 s

    6.

    ITA

    Thomas Capra

    Bahrain Victorious Development Team

    + 1 s

    13.

    SVK

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling Team

    + 1 s

    22.

    SVK

    Martin Jurík

    Kolesarski Klub Novo Mesto

    + 1 s

    49.

    SVK

    Richard Riška

    Hrinkow Advarics

    + 1 s

    79.

    SVK

    Tomáš Sivok

    Voster Team

    + 1 s

    94.

    SVK

    Jakub Javor

    Dukla Banská Bystrica

    + 6:45 min

    107.

    SVK

    Dávid Kaško

    Dukla Banská Bystrica

    + 10:48 min

    111.

    SVK

    Sebastián Michalec

    Dukla Banská Bystrica

    + 10:48 min

    116.

    SVK

    Lukáš Panáček

    Dukla Banská Bystrica

    + 10:48 min

    127.

    SVK

    Martin Haluška

    Dukla Banská Bystrica

    + 21:04 min

    131.

    SVK

    Filip Záhorec

    Dukla Banská Bystrica

    + 21:04 min

    Francúzsky cyklista Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov Okolo Slovenska

    V hromadnom dojazde 162,6 km dlhej etapy, ktorá mala štart i cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita a zvládol ju za 3:53:11 h.

    V očakávanom šprinte suverénne zdolal súperov a nadviazal na štyri etapové triumfy z minuloročnej edície.

    Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák (Tirol KTM Cycling Team) na 13. mieste.

    Fotogaléria z 1. etapy na Okolo Slovenska 2026
    Na snímke pelotón na čele s tímom Soudal Quick-Step počas 1. etapy 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Košiciach v stredu 16. septembra 2026.
    Francúzsky cyklista Paul Magnier víťazí v 1. etape pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Francúzsky cyklista Paul Magnier víťazí v 1. etape pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Na snímke únik prechádza okolo Kostola svätej Margity počas 1. etapy 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Košiciach v stredu 16. septembra 2026.
    48 fotografií
    Na snímke vľavo francúzsky cykslita Paul Magnier (Soudal Quick-Step) počas 1. etapy 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Košiciach v stredu 16. septembra 2026.Na snímke únik 1. etapy 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Košiciach v stredu 16. septembra 2026.Na snímke pelotón prechádza okolo Kostola svätej Margity počas 1. etapy 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Košiciach v stredu 16. septembra 2026.Na snímke únik prechádza okolo vodnej nádrže Ružín počas 1. etapy 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Košiciach v stredu 16. septembra 2026.

    Priebeh 1. etapy Okolo Slovenska 2026

    Zvlnená etapa mala celkovo päť hodnotených stúpaní, pričom prvou horskou prémiou druhej kategórie na Jahodnej prešiel pelotón ešte bez unikajúcej skupiny.

    Vyhral ju Američan Viggo Moore (Tirol-KTM) a pripísal si 6 bodov. Po stúpaní a následnom zjazde, počas ktorého sa rozkúskovaný balík spojil, zaútočila šestica pretekárov.

    Boli to Antonio Polga (Novo Nordisk), Carl Kagevi (Lucky Sport), Jakub Říman (ATT), Erik Fetter (United Shipping), Alessandro Milesi (Biesse-Carrera) a Nicolas Ginter (Tirol-KTM). Tri body z druhej vrchárskej prémie Klenov získal Fetter pred Kagevim.

    Jedinú rýchlostnú v úvodnej etape v Rokycanoch ovládol Milesi pred Ginterom a pripísal si okrem 6 bodov aj tri bonusové sekundy.

    Približne 100 km pred cieľom mal únik dostihnuteľný náskok na úrovni dvoch minút a favorizované tímy kontrolovali situáciu.

    Nasledovali dva výstupy na Pavelov vrch (dĺžka 5,9 km, priemerný sklon 4,7 %). Na vrchole kopca druhej kategórie bolo pre víťaza prémie k dispozícii šesť bodov.

    V oboch prípadoch ich získal maďarský pretekár Fetter a ešte pred posledným kopcom dňa bol s určitosťou prvým majiteľom bodkovaného dresu.

    Pred poslednými 50 km začal náskok úniku postupne klesať. Fetter medzitým suverénne triumfoval aj na poslednej vrchárskej prémii.

    Tridsať km pred páskou už dostihol balík aj zvyšnú trojicu a všetko nasvedčovalo tomu, že sa potvrdí scenár s hromadným dojazdom v metropole východu.

    Po príchode na cesty druhého najväčšieho mesta na Slovensku sa viacero pretekárov snažilo oslabiť jednoznačnú pozíciu Magniera. Tímy vpredu však udávali vysoké tempo a v šprintérskej koncovke nedal Francúz svojim konkurentom šancu.

    Magnier: Cítil som sa dobre

    Vo veku 22 rokov si jeden z najrýchlejších šprintérov svetového pelotónu pripísal 33. etapové víťazstvo v kariére.

    „Chceli sme kontrolovať etapu. Ja som sa cítil dobre, v cieli som mal dostatok síl a aj s pomocou tímu som to zvládol. Vedel som, že do poslednej zákruty musím ísť v dobrej pozícii.

    Podarilo sa to aj ostatným tímom, ale trocha zaváhali a ja som začal šprintovať dostatočne skoro,“ povedal Magnier.

    Novák najlepším Slovákom

    Po prvom dni patrí dres pre najlepšieho Slováka Samuelovi Novákovi.

    „Prakticky od začiatku sme to kontrolovali, vyhrali sme už prvú prémiu. Potom sme poslali jedného z nás do úniku a vďaka nemu sme piati v celkovom poradí. V závere sme sa trochu stratili a ja som sa nechal privrieť.

    Nakoniec je z toho 13. miesto, no dúfam, že to v ďalších etapách vylepšíme. Dres najlepšieho Slováka je priorita, takisto aj čo najlepšie umiestnenie v celkovom poradí.

    Na Kráľovu hoľu sa teším, budem tam mať podporu a verím, že atmosféra bude výborná,“ uviedol Novák.

    Priebežné celkové poradie

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Paul Magnier

    Soudal Quick - Step

    3:51:01

    2.

    BEL

    Jenthe Biermans

    Cofidis

    + 4 s

    3.

    NOR

    Sander Granberg

    Team Drali - Repsol

    + 6 s

    4.

    CHE

    Nicolas Ginter

    Tirol KTM Cycling Team

    + 8 s

    5.

    ITA

    Giacomo Villa

    Biesse - Carrera - Premac

    + 10 s

    6.

    ITA

    Matteo Milan

    Groupama - FDJ United

    + 10 s

    7.

    ITA

    Thomas Capra

    Bahrain Victorious Development Team

    + 10 s

    8.

    ITA

    Filippo Fortin

    Hrinkow Advarics

    + 10 s

    9.

    FIN

    Axel Källberg

    Lucky Sport Cycling Team

    + 10 s

    10.

    CZE

    Dominik Neuman

    ATT Investments

    + 10 s

    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Francúzsky cyklista Paul Magnier víťazí v 1. etape pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Francúzsky cyklista Paul Magnier víťazí v 1. etape pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Magnier v závere deklasoval konkurenciu. O prvú desiatku šprintoval aj jeden Slovák
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