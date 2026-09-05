Vlhová priznala, že v ťažkých stavoch ju kariéra nezaujímala. Teraz sa vracia a verí v novú šancu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už aktívne trénuje v Južnej Amerike na novú sezónu. Od januára 2024 pretekala iba na tohtoročných ZOH v Taliansku, no ďalší súťažný ročník by už chcela absolvovať celý.
Podporuje ju nielen celá krajina pod Tatrami, ale aj jej súperky na čele s Mikaelou Shiffrinovou. Vážne zranenie kolena a operácie ju pripravili prakticky o dva a pol roka na svahoch.
Teraz je však odhodlaná nájsť starú formu, keď bola jednou z najlepších lyžiarok a pravidelne konkurovala americkej superstar.
V relácii vo Fun Rádiu však priznala, že obdobie, keď čelila bolestiam a liečbe, nebolo práve ružové. Aj to je dôvod, prečo sa na všetko už pozerá úplne inak. "Pred zranením bolo pre mňa lyžovanie a úspechy všetkým. Keď však človek stratí zdravie a ocitne sa v ťažkých stavoch, je mu už úplne jedno, či je úspešný," prezradila 30-ročná Liptáčka.
Následné slová zhrozili celé Slovensko. "Bola som v štádiu, keď som lyžovanie vôbec neriešila a bolo mi jedno, čo bude s kariérou. Dôležité pre mňa bolo, aby som mala svoj život, aby som mohla športovať, žiť a normálne fungovať," uviedla.
Stále si však verí a sebavedomie sa jej postupne vracia. Zúčastnila sa ZOH 2026 a hoci tímovú kombináciu nedokončila, tak v slalome obsadila 20. mieste po zlepšenom 2. kole.
Kvalitná príprava je základ a to skúsená lyžiarka veľmi dobre vie. Aj napriek zmenám na trénerskom poste či rozchodu s dlhoročným partnerom verí v novú šancu.
"Keby som neverila, že existuje, tak to nerobím. Momentálne si užívam celý ten proces – v podstate asi prvýkrát v živote. Vždy som sa pozerala len na to, čo bude, no po tom všetkom, čím som si prešla, si naplno užívam prítomnosť," dodala Vlhová v rozhovore.
Sezóna sa začína koncom októbra v Söldene, neskôr sa v novembri Svetový pohár presunie do fínskeho Levi, znova do Rakúska (stredisko Gurgl) a následne aj do Spojených štátov amerických.