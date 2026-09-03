MS v lyžovaní takmer každý rok? Rada FIS sa zhodla na koncepte zvýšenia frekvencie

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. sep 2026 o 19:38
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V súčasnosti sa MS v alpskom a severskom lyžovaní konajú iba v nepárnych rokoch.

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) plánuje od roku 2032 organizovať majstrovstvá sveta takmer každý rok.

Podľa rozhodnutia Rady FIS počas dvojdňového zasadnutia vo švajčiarskom Thune sa majú šampionáty konať vo všetkých rokoch, v ktorých nebudú zimné olympijské hry.

V súčasnosti sa majstrovstvá sveta v alpskom a severskom lyžovaní konajú iba v nepárnych rokoch. FIS zároveň zvažuje usporiadanie dodatočných svetových šampionátov už v roku 2028.

„Po predložení predbežnej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá sa zamerala na športovú hodnotu, plánovanie kalendára, ako aj komerčné a mediálne práva, sa Rada FIS zhodla na koncepte zvýšenia frekvencie majstrovstiev sveta FIS,“ uviedla federácia vo vyhlásení.

Najbližšie MS v alpskom lyžovaní sa uskutočnia v roku 2027 vo švajčiarskej Crans-Montane, MS v severskom lyžovaní bude hostiť švédsky Falun.

Svetový šampionát v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní je naplánovaný v rakúskych strediskách Montafon a Kühtai. Informovala agentúra APA.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
MS v lyžovaní takmer každý rok? Rada FIS sa zhodla na koncepte zvýšenia frekvencie
dnes 19:38
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