Méta Girardelliho je asi nedosiahnuteľná. Len z diaľky sa na ňu prizerajú Odermatt, Stenmark či Hirscher

"Zo všetkých výnimočných úspechov môjho syna si cením triumfy v sezóne, v ktorej vyhral v každej zo štyroch špeciálnych disciplín, i v kombinácii. Je to unikátny rekord, ktorý už nikto nikdy nedosiahne."

Vízia nenapodobiteľnej méty sa napĺňa len sčasti, lebo o rok neskôr husársky kúsok predviedla Rakúšanka Petra Kronbergerová, neskôr i Chorvátka Janica Kosteličová a Slovinka Tina Mazeová.

No medzi mužmi sa to nepodarilo ani "all-rounderom" ako Mader, Miller, Aamodt a Zurbriggen - iba títo štyria dokázali to, čo "Gira", ale v rôznych sezónach.

Všestrannosť Girardelliho

Hirscher nesúťažil v zjazdoch a 27-ročný suverén Odermatt nejazdí slalomy (takže ani kombinácie).

Už niekoľko rokov je kombinácia v akejkoľvek forme odstavená a nejasno je aj ohľadom paralelných súťaží.