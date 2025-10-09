Víťaz malého krištáľového glóbusu z predvlani musí nútene pauzovať. Rakúšan má problémy s chrbtom

Manuel Feller.
Manuel Feller. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2025 o 16:00
ShareTweet0

O dva týždne sa začína sezóna Svetového pohára.

BERGHEIM. Rakúsky lyžiar Manuel Feller musí nútene prerušiť tréningový proces takmer dva týždne pred začiatkom sezóny Svetového pohára.

Víťaza malého krištáľového glóbusu v slalome z roku 2024 opäť trápia problémy s chrbtom, informovala agentúra APA.

Tridsaťdvaročného pretekára ošetrili v pondelok a plánuje v budúcom týždni opäť začať s tréningom na snehu.

„Je to čisto preventívne opatrenie pred Söldenom,“ povedal športový riaditeľ značky Atomic Christian Höflehner.

Feller sa preto v piatok nezúčastní ani na tradičnej módnej prehliadke Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV).

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Manuel Feller.
Manuel Feller.
Víťaz malého krištáľového glóbusu z predvlani musí nútene pauzovať. Rakúšan má problémy s chrbtom
dnes 16:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Víťaz malého krištáľového glóbusu z predvlani musí nútene pauzovať. Rakúšan má problémy s chrbtom