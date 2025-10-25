ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu v Söldene dnes, Svetový pohár LIVE

ONLINE: Obrovský slalom žien dnes v Söldene.
ONLINE: Obrovský slalom žien dnes v Söldene. (Autor: TASR/AP)
25. okt 2025 o 10:40
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien v rakúskom stredisku Sölden.

SÖLDEN. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes štartuje v rakúskom stredisku Sölden pretekmi obrovského slalomu žien.

Sobotné preteky sa začali jazdou prvého kola o 10.00 h. Druhé kolo je na programe o 13.00 h.

Do neho pôjde z prvého miesta domáca lyžiarka Julia Scheibová, ktorá má vyše sekundový náskok pred druhou Moltzanovou.

Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien novej sezóny 2025/26. Dejiskom úvodných pretekov sezóny je rakúsky Sölden.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
