Vládol svahom ako nikto pred ním. Legenárdny Stenmark oslavuje sedemdesiatku

Švédsky lyžiar Ingemar Stenmark oslávi v stredu 18. marca 70 rokov. Patrí medzi najjagavejšie legendy zjazdárskeho športu, dlho držal historický rekord v počte víťazstiev vo Svetovom pohári.
Bolo to 86 víťazstiev, 46 v obrovskom slalome a 40 v slalome. V marci 2023 ho však prekonala Američanka Mikaela Shiffrinová.
Okrem toho vlastní aj dve zlaté olympijské medaily. V americkom Lake Placid zvíťazil v roku 1980 v slalome aj v obrovskom slalome. To pred ním dokázali len dvaja podobní velikáni. V roku 1956 v Cortine d'Ampezzo Rakúšan Toni Sailer a o 12 rokov neskôr vo francúzskom Grenoble domáci Jean-Claude Killy.
A po Stenmarkovi v kanadskom Calgary 1988 Talian Alberto Tomba. V obrovskom a špeciálnom slalome získal celkovo 16 malých glóbusov, po osem v oboch a z toho po 7 sériovo v rokoch 1975-1981.
Jan Ingemar Stenmark, ako znie jeho celé meno, sa narodil 18. marca 1956 v mestečku Joesjö pri jazere Övre Jovattnet takmer na nórskych hraniciach, 730 kilometrov severozápadne od švédskeho hlavného mesta Štokholmu.
V piatich rokoch ho rodičia prvýkrát postavili na zjazdové lyže a potom, čo sa presťahovali do neďalekého Tärnaby, vstúpil do tamojšieho lyžiarskeho klubu. Pretekať začal o tri roky neskôr a hneď víťazne.
Do SP naskočil ako sedemnásťročný 8. decembra 1973 a v obrovskom slalome vo Val d'Isere obsadil 46. miesto. O rok a deväť dní neskôr si v talianskej Madonne di Campiglio pripísal prvé z 86 víťazstiev v pretekoch seriálu. A to v slalome - v tom obrovskom triumfoval prvýkrát o necelé dva mesiace neskôr v japonskej Naebe.
Trikrát vyhral celkové hodnotenie Svetového pohára, a to bez toho, aby sa venoval zjazdu, sústredil sa len na slalom a „obrák.“
Keď ho Shiffrinová prekonala po slalome v Are, Švéd na jej adresu povedal: „Aby ste sa stali takým dobrým lyžiarom, musíte milovať tento šport. Mikaela sa dokáže prispôsobiť rôznym snehovým podmienkam.
Myslím si, že môže vyhrať viac ako 100 pretekov. Záleží len na tom, koľko rokov bude pokračovať.“ Toto proroctvo sa vyplnilo, fenomenálna Američanka zaknihovala stovku vlani vo februári v talianskom Sestriere.
Stenmarka charakterizovali férovosť, charizma a džentlmenstvo. To potvrdzuje aj jeho vernosť značke lyží, na ktorých pretekal. Za celú šestnásťročnú kariéru vo Svetovom pohári ju nevymenil.
Keď sedemnásťročný „pán nikto“ vstupoval do Svetového pohára, nedostával ako jeden z mála vybavenie od niektorej z renomovaných firiem. Pretože si ich zástupcovia spájali Švédsko prevažne s klasickým lyžovaním a švédsky slalomár pre nich nebol ničím zaujímavý.
Až vo vtedy ešte relatívne neznámom výrobcovi menom Elan z bývalej Juhoslávie našiel Stenmark oporu a tiež dodávateľa lyží.
Stenmark sa v pokročilom veku začal venovať atletike. Vybral si skok o žrdi a v 68 rokoch sa zúčastnil na veteránskych majstrovstvách sveta.
V lyžiarskom dôchodku vymenil dve paličky za jednu dlhú tyč a prepracoval sa na vrcholnú akciu svojej vekovej kategórie. Na šampionáte vo švédskom Göteborgu skočil rovné tri metre a obsadil ôsmu priečku medzi pretekármi od 65 do 69 rokov.
„Mám z toho dobrý pocit, bola to zábava. Fantastické publikum a dobrí priatelia," povedal denníku Aftonbladet.
Profil Ingemara Stenmarka
nar.: 18. marca 1956, Joesjö (Švéd.)
oddiel: Fjällvinden Tärnaby
ženatý, dve deti
Najväčšie úspechy:
ZOH: zlato v slalome a obrovskom slalome 1980
MS: zlato v slalome 1978, 1980 (identické so ZOH), 1982, zlato v obrovskom slalome 1978, 1980 (ZOH)
SP: trikrát celkový víťaz (1976, 1977, 1978), osemnásobný víťaz slalomovej sezóny (1975-1981, 1983), osemnásobný víťaz sezóny v obrovskom slalome (1975-1981, 1984), 86 víťazstiev v pretekoch (46 v obrovskom slalome, 40 v slalome), 155 pódiových umiestnení v 231 súťažiach.