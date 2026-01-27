Kristoffersen prezradil ďalšie plány v kariére. Sľúbil som to manželke, uviedol Nór

Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen plánuje ukončiť kariéru po ZOH v roku 2030. Tridsaťjedenročný pretekár to potvrdil v utorkovom rozhovore pre rakúsky denník Kronenzeitung.
Kristoffersen zatiaľ nezískal pod piatimi kruhmi najcennejší kov, v zbierke má striebro z Pjongčangu z obrovského slalomu a bronz zo Soči zo slalomu. V oboch disciplínach má aj po jednom titule majstra sveta.
„Ak budem mať dobré vybavenie a zostanem zdravý fyzicky i psychicky, ukončím kariéru po hrách v roku 2030.
Je to definitívne, sľúbil som to manželke,“ uviedol nórsky lyžiar, ktorý už v minulosti naznačil, že môže odísť na športový dôchodok už po MS 2027, alebo MS 2029, ktoré bude hostiť práve Nórsko v Narviku.
Kristoffersen má momentálne na konte 33 triumfov vo Svetovom pohári, z toho 25 v slalome a 8 v obrovskom slalome. Prvýkrát sa tešil z víťazstva v roku 2014 v slalome v rakúskom Schladmingu.