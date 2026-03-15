Skúsenému Slovákovi šiesta paralympiáda nevyšla. Musím sa s tým zmieriť, vraví

Slovenskí paraalpskí lyžiari prežili na zimných paralympijských hrách 2026 a zjazdovke v talianskej Tofane rôzne emócie z dosiahnutých výsledkov.
Skúsenému Miroslavovi Harausovi sa pri šiestej účasti na ZPH nepodarilo rozšíriť medailovú zbierku a musel sa vyrovnávať hlavne s nedokončenými jazdami.
Martin Čupka si naopak po 16 rokoch užil návrat na zjazdovky a dal peknú bodku za svojou úspešnou kariérou.
Haraus nastúpil celkovo na päť disciplín, do výsledkovej listiny sa dostal len v superkombinácii, v ktorej obsadil ôsme miesto.
„Veľa vecí som počas paralympiády menil. Nechcem sa na nič vyhovárať, nie všetko mi tu vyhovovalo. Taký je šport, nie každý deň je nedeľa, ako sa hovorí. Bohužiaľ, je to tak, ako to je a musím sa s tým zmieriť. Motivácia je, že ešte chcem ukázať, že viem lyžovať.
Uvidím, ako sa všetko bude v budúcnosti vyvíjať. Každý športovec, keď niečo dobabre, tak to chce napraviť. Ja som to zbabral a uvidíme, čo život prinesie,“ zhodnotil pre TASR otvorene svoje vystúpenie v Tofane 39-ročný reprezentant Slovenska.
Čupka síce neatakoval medailové priečky, ale len v jednom prípade nepreťal povestnú cieľovú pásku.
Každým vystúpením navyše svoje umiestnenie zlepšoval a potvrdil, prečo v minulosti hájil slovenské farby na troch ZPH. Nedeľňajším slalomom dal oficiálne bodku za svojou kariérou, na vrcholné podujatie sa vrátil po 16-ročnej odmlke.
„Vnímam to vo veľmi dobrom svetle, lepší finiš mojej kariéry som si ani nepredstavoval, ak mám pravdu povedať. Ja som veľmi spokojný. Tím bol super, takže môžem len poďakovať za možnosť byť tu a dokázať, že neurobili žiadnu chybu.
Boli to moje posledné preteky v kariére a celkovo na lyžiach. Je to už oficiálne. Teším sa, že sa teraz budem môcť vrátiť k tomu, čo ma baví,“ uviedol Čupka po dojazde do cieľa.
Haraus ocenil atmosféru ZPH 2026, ktorú navyše v posledný súťažný deň doplnila snehová nádielka. Počas jednotlivých pretekov navyše vnímal podporu slovenských fanúšikov.
„Bola tu vynikajúca atmosféra, tieto preteky boli výnimočné. Sú to druhé najväčšie preteky na svete po olympijských hrách. Keď sa človek trápi, tak si to až tak neužíva, pretože sa snaží koncentrovať. Vnímam, že každému fandili a je to veľmi dobré,“ dodal Haraus.