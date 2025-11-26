Brignoneovej hrozili trvalé následky. Jej matka si želá, aby ukončila kariéru

Stalo sa to už po skončení sezóny Svetového pohára 2024/2025. Na aprílových majstrovstvách Talianska v obrovskom slalome spadla hviezdna lyžiarka Federica Brignoneová.
Spôsobila si tým niekoľko fraktúr, najviac si to odniesla ľavá noha.
Jej matka Ninna Quariová priznala, že prežívala ťažké momenty hrôzy, keď zistila, že preteky nedokončila.
Najskôr to brala ako bežnú vec, no keď sa podujatie na určitý čas prerušilo, nervozita stúpala. Zavolala synovi, ktorý sprevádzal lyžiarku, no telefón nezdvíhal.
Neskôr sa jej ozval so slovami: "Mami, Federica sa zranila, veľmi vážne".
Všetci spolu s Brignoneovou cestovali do nemocnice, kde si vypočuli prvotné diagnózy.
"Lekári mi povedali, že má od tela odtrhnutú nohu a že jej vážne hrozí, že o ňu príde. Zábery jej pádu som videla len raz.
Hrozné, už si ich nikdy nepozriem," uviedla Quariová podľa periodikum Corriere della Sera.
Po siedmich mesiacoch "má nohu späť, aj so svalmi, aj kolenom". "Chodí a pre mňa to znamená veľa. Teraz musíme zistiť, či sa vráti aj ako lyžiarka," uviedla mama športovkyne.
Stále sa špekuluje, či sa Brignoneová zúčastní domácich ZOH 2026. Zatiaľ začala iba trénovať mimo snehu, na ktorý sa má vrátiť koncom novembra.
"Ak sa bude na lyžiach cítiť tak dobre ako predtým, bude tam. Ale mojím želaním ako matky je, aby prestala.
Vyhrala už všetko, bolo by v poriadku, ak by skončila. Zničila si nohu, explodovalo jej koleno. Bolo by teda fantastické vidieť ju vrátiť sa do súťažného kolotoča," priblížila Brignoneovej matka.
Víťazke Svetového pohára nejde o popularitu, najmä v médiách či na sociálnych sieťach. "Možno ju v minulosti podceňovali, pretože sa mediálne neprezentuje, ale ľudia ju milujú nielen pre jej výsledky, ale aj preto, aké usmievavé, skromné a úprimné dievča je.
V radosti aj v smútku," doplnila Quariová.