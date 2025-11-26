Brignoneovej hrozili trvalé následky. Jej matka si želá, aby ukončila kariéru

Federica Brignoneová.
Federica Brignoneová. (Autor: TASR/AP)
SITA|26. nov 2025 o 14:30
ShareTweet0

Najviac si to odniesla ľavá noha.

Stalo sa to už po skončení sezóny Svetového pohára 2024/2025. Na aprílových majstrovstvách Talianska v obrovskom slalome spadla hviezdna lyžiarka Federica Brignoneová.

Spôsobila si tým niekoľko fraktúr, najviac si to odniesla ľavá noha.

Jej matka Ninna Quariová priznala, že prežívala ťažké momenty hrôzy, keď zistila, že preteky nedokončila.

Najskôr to brala ako bežnú vec, no keď sa podujatie na určitý čas prerušilo, nervozita stúpala. Zavolala synovi, ktorý sprevádzal lyžiarku, no telefón nezdvíhal.

Neskôr sa jej ozval so slovami: "Mami, Federica sa zranila, veľmi vážne".

Všetci spolu s Brignoneovou cestovali do nemocnice, kde si vypočuli prvotné diagnózy.

"Lekári mi povedali, že má od tela odtrhnutú nohu a že jej vážne hrozí, že o ňu príde. Zábery jej pádu som videla len raz.

Hrozné, už si ich nikdy nepozriem," uviedla Quariová podľa periodikum Corriere della Sera.

Na snímke zdravotníci nakladajú taliansku lyžiarku Federicu Brignoneovú do záchranárskeho vrtuľníka po páde v obrovskom slalome.
Na snímke zdravotníci nakladajú taliansku lyžiarku Federicu Brignoneovú do záchranárskeho vrtuľníka po páde v obrovskom slalome. (Autor: TASR/AP)

Po siedmich mesiacoch "má nohu späť, aj so svalmi, aj kolenom". "Chodí a pre mňa to znamená veľa. Teraz musíme zistiť, či sa vráti aj ako lyžiarka," uviedla mama športovkyne.

Stále sa špekuluje, či sa Brignoneová zúčastní domácich ZOH 2026. Zatiaľ začala iba trénovať mimo snehu, na ktorý sa má vrátiť koncom novembra.

"Ak sa bude na lyžiach cítiť tak dobre ako predtým, bude tam. Ale mojím želaním ako matky je, aby prestala.

Vážny pád elitnej lyžiarky. Ak sa obavy naplnia, môže to znamenať koniec jej kariéry
Súvisiaci článok
Vážny pád elitnej lyžiarky. Ak sa obavy naplnia, môže to znamenať koniec jej kariéry

Vyhrala už všetko, bolo by v poriadku, ak by skončila. Zničila si nohu, explodovalo jej koleno. Bolo by teda fantastické vidieť ju vrátiť sa do súťažného kolotoča," priblížila Brignoneovej matka.

Víťazke Svetového pohára nejde o popularitu, najmä v médiách či na sociálnych sieťach. "Možno ju v minulosti podceňovali, pretože sa mediálne neprezentuje, ale ľudia ju milujú nielen pre jej výsledky, ale aj preto, aké usmievavé, skromné a úprimné dievča je.

V radosti aj v smútku," doplnila Quariová.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Federica Brignoneová.
Federica Brignoneová.
Brignoneovej hrozili trvalé následky. Jej matka si želá, aby ukončila kariéru
dnes 14:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Brignoneovej hrozili trvalé následky. Jej matka si želá, aby ukončila kariéru