Po vážnom zranení sa vráti tesne pred ZOH. Brignoneová otestuje nohu, telo aj psychiku

Talianska zjazdárka Federica Brignoneová sa v utorok po takmer ročnej pauze zavinenej zlomeninou nohy vráti k pretekaniu. Dvojnásobná majsterka sveta pôjde obrovský slalom Svetového pohára v Kronplatzi.
"Som tu, aby som otestovala nohu, telo aj psychiku," povedala novinárom Brignoneová, ktorá nesúťažila od apríla, keď pri páde utrpela zlomeninu holennej a lýtkovej kosti v ľavej nohe. Pretrhla si aj predný skrížený väz.
Brignoneová sa zranila v závere úspešnej sezóny, v ktorej sa stala majsterkou sveta v obrovskom slalome, pridala striebro v super-G, ovládla celkové hodnotenie Svetového pohára a popri obrovskom slalome aj poradie zjazdu.
Teraz však na výsledky nemyslí.
"Kvôli nim tu nie som. Chcem pretekať a zlého umiestnenia sa nebojím, "uviedla 35-ročná Brignoneová, ktorá by nemala chýbať na februárovej olympiáde.
VIDEO: Aj takto pracovala Federica Brignoneová na svojom návrate
"Plán je taký, že po pretekoch sa vrátim do Cortiny a budem zase trénovať. Keď sa budem cítiť, že chcem pred hrami ešte niekde štartovať, tak budem. Keď nie, nebudem," vyhlásila dvojnásobná víťazka Svetového pohára.
"Pre olympiádu a ďalšie prípadné preteky po nej platí to isté. Všetko budem plánovať postupne, "povedala skúsená lyžiarka.
Brignoneová, jedna z talianskych vlajkonosičiek na ZOH 2026, povedala, že utorkový „obrák“ jej poslúži ako test jej momentálnych schopností. Priznala, že stále cíti bolesť v ľavej nohe.
„Odo dňa, keď som sa zranila, som nemala jediný deň bez toho, aby som necítila bolesť, dokonca ani len pri každodennej práci,“ povedala Brignoneová.
„Určite ju cítim, keď lyžujem, okolo holennej kosti, v polovici holennej kosti a nad ňou, v lýtkovej kosti i v kolene, vlastne všade. Niektoré dni cítim bolesť viac ako iné a niektoré dni som nemohla lyžovať.“
Dvojnásobná majsterka sveta dodala, že si na utorkové preteky nestanovila žiadne konkrétne ciele: „Vraciam sa do súťažného diania po dlhom čase. Už to, že som vôbec vytiahla lyžiarske palice, je pre mňa veľká vec. Keď som sa minulý rok zranila, nebola som si istá, či by som ich ešte niekedy vybrala na preteky, ani na tréning. Takže si myslím, že môžem vyhlásiť, že som vyhrala.“
Ženské súťaže v alpskom lyžovaní budú prebiehať v Cortine d'Ampezzo, odštartujú 8. februára zjazdom a vyvrcholia o 10 dní neskôr slalomom.