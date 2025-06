Tá noha bola doslova zničená, hovorí Brignoneová. Pre účasť na olympiáde urobí všetko

Víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára a hlavná medailová nádej Talianska na olympiáde si v apríli pri páde počas pretekov na talianskom šampionáte zlomila ľavú nohu a poškodila väzy v kolene.

Majsterka sveta v obrovskom slalome povedala, že zostáva pozitívna, ale zároveň realistická – musí rešpektovať svoje telo a robiť to, čo je pre ňu najlepšie.

„Zdravie je môj prvý cieľ a tým aj zostane. Nezmení sa to ani pod tlakom. Ak to moje telo nezvládne, tak to nezvládne. Verím však, že to zvládne, som veľmi pozitívna, reaguje dobre,“ uviedla.

„Niektoré veci idú nad očakávania. Iné mi dávajú zabrať, ale to je normálne po takomto type zranenia. Myslím si, že sa vrátim do zimy. Ale nie je to nič, čo by som vedela s istotou predpovedať.“