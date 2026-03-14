Rakúsko oslavuje po 10 rokoch. Súboj o veľký glóbus sa zamotáva, mladá Nemka vypálila Shiffrinovej rybník

Rakúska lyžiarka Julia Scheibová má za sebou vo švédskom Aare jeden z najväčších dní svojej kariéry.
„Je to obrovská satisfakcia za dlhú cestu,“ povedala v cieli pre FIS po víťazstve v obrovskom slalome Svetového pohára. Výhra jej zároveň zabezpečila malý krištáľový glóbus v disciplíne.
V tradičnom stredisku Aare, kde sa jazdí posledný obrovský slalom sezóny pred finále Svetového pohára, zvládla výborne obe jazdy. Na pódiu ju doplnili Američanka Paula Moltzanová a Novozélanďanka Alice Robinsonová.
Pre Rakúsko je to prvý glóbus v obrovskom slalome po desiatich rokoch. Naposledy ho získala Eva-Maria Bremová v sezóne 2015/2016.
Náročná trať preverila favoritky
Trať v Aare patrí medzi technicky náročnejšie v kalendári Svetového pohára. Lyžiarky sa museli vyrovnať s množstvom terénnych vĺn, zlomov a meniacim sa sklonom.
Najlepšie si s náročnou traťou poradila v prvom kole Švajčiarka Camille Rastová. Predviedla dynamickú jazdu, v ktorej pracovala prakticky v každom oblúku a lyže nechávala plynulo zrýchľovať. Do cieľa prišla s výrazným náskokom.
„Je úžasne dynamická a necháva krásne ísť lyže. Bola to veľmi podarená jazda,“ hodnotila v štúdiu ČT Sport Šárka Strachová.
Na druhom mieste figurovala Scheibová, ktorá zaostala len o jedenásť stotín sekundy. V úvode sezóny patrila medzi najkonzistentnejšie pretekárky v disciplíne a v Aare mohla definitívne spečatiť zisk malého krištáľového glóbusu.
„Táto sezóna je veľmi dobrá. Chcem zvládnuť druhé kolo a oslavovať malý krištáľový glóbus. Uvedomujem si, že tento sneh dokáže byť agresívny a nebezpečný. Nebudem klamať, je to v mojej hlave, ale k vysnívanému glóbusu sa dostanem postupne cez jednotlivé brány,“ povedala pre Eurosport.
Tretia bola po prvom kole Američanka Paula Moltzanová, ktorá zvládla technicky náročnú trať veľmi čisto.
„Som šťastná. Táto trať bola veľká výzva. Veľmi sa tu mení sklon aj náklon zo strany na stranu a nie je jednoduché držať ideálnu stopu. Musíte si dávať veľký pozor na vnútornú lyžu,“ vysvetľovala.
Rastová si napriek vedúcej pozícii uvedomovala, že druhé kolo môže preteky výrazne zamiešať.
„Na začiatku sezóny som chcela jazdiť dobre slalom a obrovský slalom som brala skôr ako doplnkovú disciplínu. To, že som v boji o malý glóbus, je pre mňa bonus. V druhom kole asi nebudem extrémne riskovať. Niekoľkokrát sa mi to nevyplatilo. Chcem ísť čisto a bez chyby,“ povedala.
Chyba ju pribrzdila
Líderka celkového hodnotenia Shiffrinová vstúpila do pretekov veľmi sebavedomo. Už v úvodných bránach naznačila, že sa chce zapojiť do boja o víťazstvo. Prvé medzičasy mala najrýchlejšie a na trati pôsobila uvoľnene.
„S každými pretekmi pôsobí sebavedomejšie a rýchlejšie,“ hodnotila jej jazdu Strachová.
Američanka zvládla výborne aj druhý sektor a v tom čase to vyzeralo na výkon, ktorý by ju posunul na čelo priebežného poradia. Jazdila agresívne, ale zároveň plynulo, lyže nechávala zrýchľovať a držala ideálnu stopu.
V závere však prišiel moment, ktorý zmenil celý obraz jej jazdy.
Shiffrinová v jednej z posledných pasáží takmer minula bránu a musela prudko korigovať smer. Stratila rytmus aj rýchlosť a na poslednom medzičase nabrala výraznú stratu.
„Bol to výkon na vedenie, ale poslednú hranu si nedokázala načítať,“ komentovala Strachová.
Američanka stratila viac než dve sekundy a po prvom kole figurovala až na dvanástom mieste. Napriek tomu sa nevzdala a jazdu dokončila.
„Niektoré pretekárky by v takej situácii už nebojovali,“ dodala česká expertka.
Problémy v rovnakej pasáži mali aj ďalšie favoritky. Domáca Švédka Sara Hectorová po chybe skončila v ochranných sieťach a preteky nedokončila. Kanaďanka Valerie Grenierová tam tiež zaváhala.
Súboj o veľký glóbus
Druhé kolo bolo rýchle, rytmické a výrazne premiešalo priebežné poradie. Do centra pozornosti sa dostal aj súboj o veľký krištáľový glóbus medzi Shiffrinovou a Emmou Aicherovou.
Američanka štartovala po nepodarenom prvom kole s jasným cieľom minimalizovať bodové straty. Na trať sa pustila veľmi agresívne a od prvých brán jazdila vo vysokom tempe. Už na prvých medzičasoch zvyšovala náskok a v cieli sa dostala na priebežné prvé miesto.
„Pustila sa do toho vo veľkom tempe a veľmi odvážne. Mikaela útočila, aby bola čo najvyššie,“ hodnotila jej jazdu expertka JOJ Športu Jana Wolnerová.
Shiffrinová išla veľmi odvážne najmä v úvodnej časti trate, kde riskovala v nájazdoch do brán a snažila sa skracovať stopu. V poslednom sektore však už nemala rovnakú rýchlosť ako v úvode a bolo jasné, že rozhodovať bude každá desatina sekundy.
Krátko po nej prišla do cieľa jej najväčšia súperka v boji o veľký glóbus Aicherová. Nemka zvolila o niečo opatrnejší prístup v strmej pasáži, no zvyšok jazdy zvládla čisto a bez väčších chýb.
V cieli bola napokon rýchlejšia o pol sekundy. „Vypálila Shiffrinovej rybník,“ komentoval situáciu televízny komentátor Dominik Kárnik.
Rozdiel medzi oboma lyžiarkami v celkovom hodnotení Svetového pohára sa tak mierne znížil. Shiffrinová však stále zostáva vo vedení a pred finále sezóny má k dobru 120 bodov.
Aicherová zároveň potvrdila výbornú formu. V Aare sa jej podarili dve kvalitné jazdy, ktoré ju posunuli medzi najlepšie pretekárky dňa. Napokon obsadila štvrté miesto, čo je jej najlepší výsledok v obrovskom slalome v Svetovom pohári.
Shiffrinová napokon skončila piata. Medzi obe rivalky sa nedostala žiadna z ďalších pretekárok, ktorá by výraznejšie zamiešala bodovým rozdielom v boji o veľký krištáľový glóbus.
Fantastická jazda na záver
Scheibová predviedla mimoriadne suverénnu jazdu. V strmej pasáži išla čisto, s pokojom a bez veľkých chýb. Od prvých brán si držala vysoké tempo a postupne zvyšovala náskok na medzičasoch. Napriek rozbitej trati dokázala udržať rytmus a jazdu mala pod kontrolou až do cieľa.
„Hore to bolo dosť rozbité, ale Julia z toho vyšla rýchlo. Išla fantasticky aj v strmej časti. Bola to oveľa pokojnejšia jazda než v prvom kole,“ hodnotila Wolnerová.
Scheibová v cieli prekonala Moltzanovú a definitívne rozhodla o zisku malého krištáľového glóbusu za obrovský slalom.
„Pre mňa je to obrovský výsledok. Veľká satisfakcia za dlhú cestu. Vyrovnanosť na takto náročnej trati nebola jednoduchá. Mala som stratégiu ísť čistejšie oblúky než v prvom kole,“ povedala pre FIS.
Jej hlavná súperka v boji o glóbus Rastová druhé kolo nedokončila. Po chybe sa nezmestila do brány a vypadla z pretekov.
Slovenská stopa
Slovenka Rebeka Jančová sa do druhého kola nedostala. Na víťazku stratila takmer šesť sekúnd.
„Myslím si, že dnes to bola najhoršia jazda, akú sme u nej videli. Mala tam problémy a išla veľmi opatrne,“ hodnotila Wolnerová.
Bývalý lyžiar a expert Martin Bendik upozornil, že v jazde chýbala väčšia agresivita.
„Chýbala tam mladícka dravosť, chtíč ísť do cieľa a hľadať skracovanie stopy,“ dodal.
V nedeľu pokračuje v Aare Svetový pohár slalomovými pretekmi.