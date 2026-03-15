Česká expertka: Shiffrinovej konečne niekto šliape na päty, tesné súboje ju posúvajú vpred ako kedysi Vlhová

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová potvrdila dominanciu v slalome a vo švédskom Aare získala ďalšie víťazstvo Svetového pohára.
V poslednom slalome pred finále sezóny zdolala svoju hlavnú súperku v boji o veľký krištáľový glóbus Emmu Aicherovú a zvýšila náskok v celkovom poradí.
„Bola som veľmi nervózna. Toto víťazstvo je pre mňa veľmi dôležité,“ povedala po pretekoch pre FIS.
Shiffrinová triumfovala s náskokom 94 stotín sekundy pred mladou Nemkou. Tretia skončila skúsená Švajčiarka Wendy Holdenerová.
Američanka si pripísala už ôsme slalomové víťazstvo v sezóne, čím vyrovnala vlastné maximum v jednej sezóne Svetového pohára.
Dramatický súboj o glóbus
Slalom v Aare bol posledným v tejto sezóne pred finálovým podujatím Svetového pohára. Shiffrinová mala už pred pretekmi istý malý krištáľový glóbus za slalom, no v centre pozornosti bol najmä súboj o veľký glóbus.
Jej najväčšou súperkou je dvadsaťdvaročná Aicherová, ktorá patrí medzi najuniverzálnejšie lyžiarky súčasnosti.
„Som rada, že po dlhšom čase je tu niekto, kto môže Shiffrinovej šliapať na päty,“ povedala bývalá česká lyžiarka Šárka Strachová v štúdiu ČT Sport.
Nemka je o generáciu mladšia než americká hviezda a patrí medzi najuniverzálnejšie pretekárky súčasnosti. Boduje prakticky vo všetkých disciplínach Svetového pohára.
„Je úžasne stabilná a silná vo všetkých disciplínach. Je to jedno z veľkých mien budúcnosti lyžovania,“ pokračovala Strachová.
„Včera stiahla na Shiffrinovú päť bodov a mohlo to byť ešte viac, pretože Mikaela mala veľké problémy v závere prvého kola. Dá sa povedať, že obrovský slalom je jej najslabšia disciplína, no napriek tomu dokáže bodovať a držať sa na špici,“ pokračovala.
Strachová zároveň pripomenula, že záver sezóny môže byť ešte dramatický. Po slalome v Aare totiž nasledujú vo finále Svetového pohára rýchlostné disciplíny, v ktorých patrí Aicherová medzi favoritky.
„Práve tam môže získať veľké množstvo bodov. Preto si Shiffrinová dnes nemôže dovoliť stratiť veľa bodov,“ dodala.
Keď je pod tlakom, jazdí lepšie
Prvé kolo zvládla najlepšie práve Shiffrinová. Na pomerne rovinatom slalome, kde nebol veľký priestor na chyby, predviedla dynamickú jazdu a bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch.
„Úplne iný prejav, pripomínajúci až mužský štýl. Je dynamická, stabilná a stupňuje tempo,“ hodnotila Strachová.
Američanka si vypracovala náskok 51 stotín sekundy pred Aicherovou a tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová.
Nemka však potvrdila výbornú formu a držala sa v tesnom kontakte s líderkou.
„Ide veľmi plynulú stopu. Má úplne inú techniku než Shiffrinová, ide priamočiarejšie a pokojnejšie,“ vysvetľovala Strachová.
Podľa českej expertky však Američanke tlak skôr pomáha než škodí. „Shiffrinová sama hovorí, že má rada tesné súboje, pretože ju to posúva dopredu. Keď na ňu súperky zatlačia, často dokáže jazdiť ešte lepšie.“
Strachová zároveň pripomenula, že práve takéto súboje jej v poslednom období chýbali. „Aj preto jej chýbajú súboje s Petrou Vlhovou. Keď spolu bojovali o víťazstvá, často sme videli jej úplne najlepší slalom.“
Aicherová zatlačila
Druhé kolo prinieslo priamy súboj o víťazstvo aj o dôležité body v boji o veľký krištáľový glóbus.
Aicherová vyrazila na trať predposledná a v náročnej pasáži druhého sektora síce mierne stratila, no v závere jazdy tempo opäť vystupňovala.
„Takto sa bojuje o veľký krištáľový glóbus,“ komentoval jej výkon televízny komentátor Dominik Kárnik.
Nemecká lyžiarka prišla do cieľa s najlepším časom a dostala sa na priebežné prvé miesto. Podľa expertky JOJ Šport Jany Wolnerovej však musela ísť viac na hrane než zvyčajne.
„V druhom kole tam bola veľká dávka rizika, na čo pri nej nie sme zvyknutí. Emma zvyčajne jazdí veľmi plynulo a skôr púšťa lyže. Tentoraz mala aj menšie problémy s rovnováhou, ale napriek tomu je to fantastický výsledok,“ hodnotila bývalá lyžiarka.
Nemka tak opäť potvrdila výbornú formu v závere sezóny a ukázala, že boj o veľký krištáľový glóbus ešte nemusí byť rozhodnutý.
„Myslím si, že moje súčasné výsledky sú aj vďaka nastaveniu hlavy. Cítim sa veľmi dobre. Dokážem svoje jazdy zhodnotiť pomerne presne a viem, kde sú moje silné stránky a kde si môžem dovoliť viac riskovať,“ povedala Aicherová pre FIS.
Shiffrinová odpovedala
Američanka však nenechala nič na náhodu. Od prvých brán jazdila veľmi čisto a dynamicky a postupne si budovala náskok.
„Je to jazda kráľovnej slalomu,“ komentoval Kárnik.
Shiffrinová napokon triumfovala s náskokom 94 stotín sekundy pred Aicherovou a pripísala si už ôsme slalomové víťazstvo v tejto sezóne Svetového pohára. Podľa Wolnerovej Američanka potvrdila výbornú formu počas celého víkendu.
„Mikaela ukázala veľmi dobrú formu. Ide do finále sezóny vo výbornej kondícii v obrovskom slalome aj v slalome a určite bude chcieť pridať aj body v super-G, pretože Aicherová ju stále naháňa,“ povedala expertka.
Jazda Shiffrinovej síce nebola úplne bez chyby, no na náročnej trati si dokázala poradiť aj s rozbitým podkladom.
„Trať nebola hladká a Mikaela sa nepasovala len s bránkami, ale aj so snehom. Niektoré úseky zvládla výborne a dnes to nebolo ani tak o tom, či vyhrá, ale skôr o tom, o koľko vyhrá,“ dodala Wolnerová.
Shiffrinová tak zvýšila náskok v boji o veľký krištáľový glóbus. Pred finále Svetového pohára má pred Aicherovou približne 140 bodov, hoci v závere sezóny sú ešte na programe rýchlostné disciplíny.
VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej
„Bola som veľmi nervózna. Toto víťazstvo je pre mňa veľmi dôležité,“ povedala Shiffrinová po pretekoch pre FIS.
„Záver tejto sezóny je pre mňa trochu odlišný, pretože som každý deň na kopci a každý deň trénujem, čo v minulosti nebolo zvykom. Súvisí to aj s vyrovnaným poradím v celkovom hodnotení Svetového pohára.
Občas myslím aj na to, že bojujem o veľký krištáľový glóbus, hoci to na začiatku sezóny vôbec nebol môj cieľ. Vedela som, že budem jazdiť len dve disciplíny,“ pokračovala.
Najlepší výsledok pre Dubovskú
Druhé kolo prinieslo viacero zaujímavých momentov. Najrýchlejšiu jazdu predviedla česká reprezentantka so slovenskými koreňmi Martina Dubovská.
Po prvom kole bola až na 27. mieste, no výbornou jazdou sa výrazne posunula poradím. V cieli sedela s úsmevom na tvári a postupne sledovala, ako za ňou končia ďalšie pretekárky.
V spodnej časti trate bola mimoriadne rýchla a dynamická. Predstihla viaceré známe mená vrátane Sary Hectorovej, Leny Dürrovej či Anny Swennovej Larssonovej.
Dubovská nakoniec obsadila 11. miesto, čo je jej najlepší výsledok v tejto sezóne. Zároveň to boli jej posledné preteky v aktuálnom ročníku, keďže sa nekvalifikovala na finále Svetového pohára, kde štartuje len najlepších 25 slalomárok sezóny.