Zlé správy pre Švajčiarsko. Obhajkyňa zlata utrpela pomliaždenie aj zlomeninu

Corinne Suterová, olympijská víťazka zjazdu z posledných zimných hier, bude približne mesiac mimo súťažného diania.
Počas tréningu totiž utrpela pád, pri ktorom si natrhla sval na nohe, informovala vo štvrtok národná lyžiarska federácia Swiss Ski.
Tridsaťjedenročná lyžiarka spadla v stredu v St. Moritzi, uviedla federácia vo svojom vyhlásení.
„Vyšetrenia na klinike Hirslanden v Zürichu odhalili natrhnutie svalového vlákna na ľavej dolnej končatine, pomliaždenie ľavého kolenného kĺbu a neposunutú zlomeninu v oblasti zadnej časti pravého chodidla,“ píše sa v stanovisku.
„Dobrou správou je, že žiadne z týchto zranení si nevyžaduje operáciu. Zhojenie však pravdepodobne potrvá približne mesiac, kým sa Corinne Suterová bude môcť vrátiť na lyže.“
Suterová zostáva aj napriek zraneniu jednou z medailových nádejí Švajčiarska na zimných hrách v Miláne a Cortine 2026.