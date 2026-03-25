ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Lillehammer)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje posledným podujatím v sezóne v nórskom stredisku Lillehammer. Na programe je obrovský slalom žien.
Po prvom kole vedie Kanaďanka Valerie Grenierová, Mikaela Shiffrinová v boji o glóbus nečakane zaostala. Druhé kolo sa začne o 12:30 h.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 2. kolo (Lillehammer 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)
25.03.2026 o 12:30
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Lillehammer
Výsledky prvého kola
1. Valérie Grenierová (CAN) 1:07,90
2. Sara Hectorová (SWE) +0,02
3. Emma Aicherová (GER) +0,26
4. Julia Scheibová (AUT) +0,47
5. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +0,47
6. Stephanie Brunnerová (AUT) +0,67
7. Camille Rastová (SUI) +0,77
8. Nina O'Brienová (USA) +0,82
9. Vanessa Kasperová (SUI) +1,01
10. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,23
11. Lara Colturiová (ALB) +1,28
12. Anna Trockerová (ITA) +1,35
13. Alice Robinsonová (NZL) +1,38
14. Estelle Alphandová (SWE) +1,44
15. A. J. Hurtová (USA) +1,47
16. Asja Zenereová (ITA) +1,49
17. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,55
18. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,56
19. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) +1,63
20. Lara Della Meaová (ITA) +1,76
21. Britt Richardsonová (CAN) +1,88
22. Nina Astnerová (AUT) +1,88
23. Sofia Goggiaová (ITA) +1,96
24. Lena Dürrová (GER) +2,08
25. Laura Pirovanová (ITA) +2,36
26. Paula Moltzanová (USA) +3,79
27. Wendy Holdenerová (SUI) +4,21
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je nórsky Lillehammer.
Do druhého kola postúpia všetky pretekárky, ktoré dokončia svoju jazdu v 1. kole. Následne sa poradie otočí a pretekárka, ktorá skončila na poslednom mieste odštartuje do druhého kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:30.