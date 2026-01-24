ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Špindlerov Mlyn)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v českom stredisku Špindlerov Mlyn. Na programe je obrovský slalom žien, druhé kolo sa začne o 13:30 h.
Po prvom kole sa usadila na čele švédska lyžiarka Sara Hectorová.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 2. kolo (Špindlerov Mlyn 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
24.01.2026 o 13:30
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Špindlerův Mlýn
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je český Špindlerův Mlýn.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.