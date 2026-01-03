Shiffrinová bola presná, ale nemala rýchlosť. Víťazka myslela na rodiny obetí tragédie

V závere minulého roka mala Camille Rastová aj kus smoly. V Semmeringu siahala na prvé víťazstvo v sezóne, no hneď dvakrát jej tesne ušlo.
V obrovskom slalome ju o 0,14 sekundy zdolala Julia Scheibová a o deň neskôr stratila v slalome na hviezdnu Mikaelu Shiffrinovú len deväť stotín.
Švajčiarska lyžiarka si dobrú formu priniesla aj do roku 2026 a v Kranjskej Gore sa dočkala vytúženého triumfu. V Slovinsku zaznamenala tretie víťazstvo vo Svetovom pohári, z toho prvé v obrovskom slalome.
"Bola to veľmi dobrá jazda. Camille sa snažila byť aktívna a aj za cenu toho, že nebola vždy v ideálnej línii, sa sústredila na to, aby nebrzdila.
V závere urobila chybu, ale v porovnaní so Scheibovou ju to stálo len stotinu," hodnotila Rastovej druhé kolo expertka JOJ Športu Jana Wolnerová.
Čierna páska na ruke
Po prejazde cieľom sa 26-ročná pretekárka zaradovala, zdvihla ruky nad hlavu a následne ukazovala na čiernu pásku, ktorú mala na ľavej ruke.
Odkazovala tým na tragédiu, ktorá sa na Nový rok stala v jej rodnej krajine. V jednom z barov v lyžiarskom stredisku Crans-Montana došlo k požiaru, ktorý si nateraz vyžiadal 40 obetí a ďalších 119 ľudí bolo zranených.
"Myslela som na všetky rodiny, ktoré postihlo toto nešťastie. Tento víkend jazdíme pre nich," uviedla Rastová v bezprostrednom rozhovore pre FIS.
Následne pre švajčiarsku televíziu SRF dodala, že pre ňu nebolo ľahké lyžovať, no verí, že týmto víťazstvom vyčarila aspoň zopár ľudom úsmev na tvári.
Ohľadom svojho športového výkonu povedala, že druhé kolo bolo zábavnejšie, no určite nie ľahšie. Hneď v hornej časti stratila polovicu z náskoku štyroch desatín na Scheibovú, no následne išli zhodné časy.
"Dala som do toho všetko. Prvýkrát som štartovala s číslom jeden, čo bolo pre mňa špeciálne. V druhom kole som sa snažila ísť čo najrýchlejšie a som šťastná, že to vyšlo," dodala Švajčiarka v reakcií pre SRF.
Shiffrinová ocenila krajanku
Trať druhého kola postavil Talian Daniele Simoncelli. Svojim zverenkám ju pripravil menej zatočenú, čo sa prejavilo aj v tom, že najlepší čas druhého kola bol o tri sekundy lepší než toho prvého.
K posunu z 27. miesta na jedenáste to využila expertka na rýchlostné disciplíny Sofia Goggiová, no menej to už sedelo lyžiarkam, ktoré radi robia oblúky.
Pódium neudržala Lara Colturiová a ani po takmer dvoch rokoch sa v "obráku" nedočkala stupňov víťaziek Mikaela Shiffrinová, ktorá skončila piata.
Wolnerová a komentátor českej verzie Eurosportu Dominik Kárnik sa zhodli v tom, že Shiffrinová išla veľmi čistú stopu, ale bolo to na úkor rýchlosti.
Podobne to vníma aj bývalá česká lyžiarka Klára Křížová, ktorá v nedávnom rozhovore pre Sportnet povedala, že Shiffrinová má skvelú techniku, ale bojuje s rýchlosťou. Akoby jazdila so zatiahnutou brzdou.
Hoci sa po svojej druhej jazde už usmievala menej, veľkú radosť mala zo svojej kamarátky Pauly Moltzanovej. Tá síce vo Svetovom pohári ešte nevyhrala, ale na konte má už sedem pódií (0-3-4).
"Úprimne, nemám tušenie, ako si to zvládla po minulom víkende, ale najlepším sa treba ukloniť," napísala Shiffrinová na Instagrame, pričom narážala na dve vypadnutia Moltzanovej, vrátane tvrdého pádu, v Semmeringu.
Jančovej veľká chyba v úvode
Svoj trinásty štart vo Svetovom pohári si pripísala slovenská lyžiarka Rebeka Jančová, ale postúpiť do druhého kola sa jej nepodarilo.
Dvadsaťdvaročná pretekárka zo Zvolena vlani nedokončila v slovinskom stredisku prvé kolo a veľa nechýbalo, aby sa história zopakovala.
"V hornej časti som urobila veľkú chybu a myslela som si, že sa nedokážem vrátiť na trať. V ďalších sektoroch som mala 16. a 21. najlepší čas a cítila som, že zrýchľujem. Avšak, tá chyba má stála veľa času," uviedla Slovenka.
Jančová napokon obsadila 46. miesto so stratou 0,94 sekundy na postupovú 30. pozíciu. V kritickom prvom sektore mala druhý najslabší čas - o dve stotinky bola horšia len Rakúšanka Valentina Ringsová-Wannerová.
Pred ZOH 2026 v Cortine d'Ampezzo sú na programe ešte dva obrovské slalomy. V utorok 20. januára sa pôjde v talianskom Kronplatzi a o štyri dni neskôr sa lyžiarky predstavia v českom stredisku Špindlerov Mlyn.
Svoju pozíciu na čele disciplíny posilnila Julia Scheibová, ktorá k trom prvým miestam pridala druhý strieborný stupienok. Po šiestich z desiatich "obrákov" má pred druhou Rastovou náskok 119 bodov.