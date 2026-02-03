Žampa verí, že zlepší výsledok z Pekingu. Na ZOH je pripravený predviesť maximum

Slovenský lyžiar Andreas Žampa sa v Miláne a Cortine d'Ampezzo predstaví na svojej štvrtej olympiáde. Nastúpi v jedinej disciplíne, 14. februára bude bojovať v obrovskom slalome.
Verí, že sa mu podarí zlepšiť svoje osobné maximum pod piatimi kruhmi, ktorým je 16. miesto z „obráku“ v Pekingu.
Mladší z bratov Žampovcov bude na podujatí jediný slovenský zástupca zjazdového lyžovania v kategórii mužov, medzi ženami sú v nominácii Petra Vlhová, Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.
„Verím, že dokážem vylepšiť to 16. miesto. Robil som všetko pre to, aby som bol v tejto situácii. Aby som bol stopercentne zdravý, pripravený po psychickej, aj fyzickej stránke, čo som. Verím, že toho 14. februára to bude super deň a uvidíme, ako sa to skončí,“ povedal Žampa v utorok v Bratislave na stretnutí s novinármi pred odchodom do Talianska.
VIDEO: Andreas Žampa pred odchodom na ZOH 2026
Žampa sa na olympijské hry dobre naladil, v poslednom obrovskom slalome v rámci Svetového pohára pred hrami obsadil v rakúskom Schladmingu 24. miesto, čo bolo jeho najlepšie umiestnenie v sezóne.
„Výsledok zo Schladmingu ma určite povzbudil, hoci nie všetko išlo tak, ako by som chcel. Druhé kolo však bolo fajn, do cieľa som prišiel prvý, to sú tie emócie, pre ktoré vlastne v lete trénujete. Niekedy to nejde, potíte sa, bolí to, ale vy idete za hranu a všetko dáte nabok. Pred hrami boli tieto preteky naozaj povzbudivé,“ priznal Žampa.
Tridsaťdvaročný lyžiar bude pod piatimi kruhmi prvýkrát štartovať bez svojho staršieho brata, Adam Žampa však priamo pod svahom bude.
„Chcem sa poďakovať Slovenskému olympijskému a športovému výboru, že to umožnil. Veď aj úspech v Schladmingu bola do istej miery zásluha aj Adama. Dohovoril mi niektoré veci, ktoré videl on zo svojho uhla pohľadu inak ako ja.
Som veľmi rád, že tam bude, je to iné, keď on ide za pretekármi a aj sa ich spýta, že aký majú pocit. Odmalička sme spolu, takže vie presne, že čo mám rád, čo nemám rád a akým spôsobom mi podať informácie,“ prezradil Andreas Žampa.
Verí, že sa na olympiáde bude dariť nielen jemu, ale aj jeho kolegom zo slovenského tímu v iných športoch. Rád by si pozrel najmä zápasy hokejistov: „Ich zápasy sa trochu kryjú s našimi pretekmi, ale som optimista. Verím, že si priamo v Miláne pozriem, keď budú hrať Slováci finále.“
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara