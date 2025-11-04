Nórsky lyžiar prehovoril o návrate na svahy. Môže to byť už v novembri

Aleksander Aamodt Kilde.
Aleksander Aamodt Kilde. (Autor: TASR/AP)
Má za sebou dlhú pauzu spôsobenú zraneniami.

OSLO. Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde by mohol koncom novembra štartovať v pretekoch Svetového pohára v Copper Mountain.

Uviedol to na utorkovom mediálnom podujatí s tým, že jeho účasť v americkom stredisku je pravdepodobná.

Kilde má za sebou dlhú pauzu spôsobenú zraneniami. „Za uplynulý mesiac som urobil pokroky. Jediné, čo mi stále chýba, je pohyblivosť v ramene,“ vysvetlil 33-ročný Nór.

Naposledy pretekal v januári 2024, keď utrpel vážny pád v zjazde vo Wengene. Počas neho si poranil dolnú časť nohy a utrpel zranenie ramena. Odvtedy podstúpil päť operácií a v dôsledku infekcie v ramene utrpel aj sepsu.

Už v Söldene na konci októbra uviedol, že sa vráti začiatkom decembra v Beaver Creeku. Naznačil však, že by mohol štartovať už na konci novembra v Copper Mountain.

„Som pripravený. Rozbehnem sa v Copper Mountain a budem trénovať s chalanmi. Veľmi sa na to teším. Najviac sa teším na zjazd v Beaver Creeku.

Ak budem štartovať v Copperi, bude to súčasť môjho návratu k zjazdu. S najväčšou pravdepodobnosťou ma uvidíte na štarte,“ dodal Kilde podľa APA.

V stredisku Copper Mountain je 27. a 28. novembra na programe super-G a obrovský slalom.

