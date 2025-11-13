    Mladý Slovák absolvuje premiéru vo Svetovom pohári: Cítím nervozitu, ale prevláda nadšenie

    Lyžiar Adam Nováček počas tlačovej konferencie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
    Lyžiar Adam Nováček počas tlačovej konferencie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). (Autor: TASR)
    TASR|13. nov 2025 o 18:30
    ShareTweet0

    Prvé skúsenosti so seniorskou konkurenciou zbieral na svetovom šampionáte v Saalbachu.

    LEVI. Dvadsaťročný slovenský lyžiar Adam Nováček absolvuje v nedeľu premiéru vo Svetovom pohári. Vo fínskom Levi sa postaví na štart slalomu. Účasť v prestížnom seriáli si vybojoval vďaka výborným výkonom v juniorskej kategórii.

    Minulú sezónu zakončil 10. miestom na MSJ, pričom prvé skúsenosti so seniorskou konkurenciou zbieral na svetovom šampionáte v Saalbachu.

    „Je to pre mňa niečo nové, veľká skúsenosť. Chcem si to hlavne užiť a niečo sa z toho naučiť. Cítim aj istú nervozitu, ale prevláda nadšenie.

    Ešte pred pár rokmi som týchto chalanov sledoval v televízii a teraz budem stáť na tom istom štarte,“ uviedol Nováček prostredníctvom tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

    Levi opäť bez Vlhovej. Premiéru vo Svetovom pohári si však odkrúti mladý talent (program)
    Súvisiaci článok
    Levi opäť bez Vlhovej. Premiéru vo Svetovom pohári si však odkrúti mladý talent (program)

    Na preteky sa pripravoval pod vedením Ivana Nardiho v KronplatzRacing Centre v Taliansku, ktoré patrí medzi renomované tréningové programy pre technických špecialistov.

    „Príprava bola náročná, ale kvalitná. Trénovali sme na tvrdom snehu, aby som sa prispôsobil podmienkam, ktoré nás čakajú v Levi. Po fyzickej stránke som pripravený. Mentálne sa snažím ísť do toho s pokorou – sústrediť sa na vlastný výkon,“ dodal Nováček.

    Mladý slovenský reprezentant chce predviesť technicky čistú jazdu a nazbierať cenné skúsenosti:

    „Mám vysoké štartové číslo, takže viem, že to nebude jednoduché. Idem do toho s tým, že chcem odviesť maximum. Najdôležitejšie je zvládnuť jazdu čisto a získať skúsenosti, ktoré ma posunú ďalej.“

    Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

    Zimné športy

    Lyžiar Adam Nováček počas tlačovej konferencie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
    Lyžiar Adam Nováček počas tlačovej konferencie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
    Mladý Slovák absolvuje premiéru vo Svetovom pohári: Cítím nervozitu, ale prevláda nadšenie
    dnes 18:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Mladý Slovák absolvuje premiéru vo Svetovom pohári: Cítím nervozitu, ale prevláda nadšenie