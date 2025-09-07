Čaká ich ďalšia výzva. Calzona: Ak to nezvládneme, zahodíme všetko, čo sme vybudovali

LUXEMBURG. Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona nemal 24 hodín pred nedeľňajším zápasom kvalifikácie MS 2026 proti domácemu Luxembursku jasno o základnej zostave.
Od svojich zverencov však očakáva kvalitný výkon a chce vidieť, že sa jeho mužstvo posunulo dopredu.
Šokujúci víťazný vstup do nového kvalifikačného cyklu proti Nemecku (2:0) odčerpal Slovákom veľa fyzických síl, na čo musí taliansky kouč pred druhým vystúpením v A-skupine prihliadať.
„Ešte som sa nerozhodol o základnej zostave. Vieme, aký ťažký zápas sme vo štvrtok odohrali, zobral nám veľa síl. Máme ešte 24 hodín, aby sme videli, ako reagujú vyťažení hráči,“ vysvetlil Calzona.
O zostave ešte premýšľa
Potešiteľné pre neho je, že popri pôvodných absenciách dôležitých hráčov (Denis Vavro, Lukáš Haraslín, Tomáš Suslov, Ivan Schranz) nevypadol nik ďalší.
Do Luxemburgu odletela výprava v sobotu podvečer v kompletnom zložení, pričom predzápasový tréning absolvovala ešte predtým doma v Senci.
VIDEO: Calzona počas brífingu pred zápasom v Luxembursku
„Chlapcom som povedal, že od nich očakávam zápas vysokej kvality. Chcem vidieť, že sme vyspeli a posunuli sa. Potrebujeme podávať konzistentné výkony.
Ak by sme to nezvládli, zahodíme všetko, čo sme vybudovali,“ uviedol Calzona na predzápasovej tlačovej konferencii na Stade de Luxembourg.
Domácich majú v slovenskom realizačnom tíme zmapovaných dokonale.
Podľa Calzonu ide plus-mínus ide o rovnaké mužstvo, proti ktorému mali „sokoli“ do činenia v kvalifikácii EURO 2024. V Trnave sa vtedy zrodila remíza 0:0, v Luxemburgu vyhrali hostia 1:0 po góle Dávida Ďuriša.
„Mužstvo majú skoro rovnaké. Povolali však do neho mladých hráčov, je cítiť, že im idú dávať väčší priestor. Luxembursko je nepríjemný súper, o čom sme sa presvedčili. V kádri síce nie je Gerson Rodrigues, ale aj ďalší hráči majú kvalitu.
Nový tréner navyše doniesol nové myšlienky, preto musíme k tomu zajtra večer pristúpiť na sto percent,“ dodal Calzona, ktorého čaká 33. zápas na lavičke Slovenska a môže dosiahnuť 15. víťazstvo.
Nemožno poľaviť
Talian pripustil, že jeho tím je favorit, no podľa neho to nič neznamená.
„Luxembursko je veľmi nebezpečný tím. Toto je zápas, v ktorom treba ísť na hranicu možností. V Európe už niet slabého súpera. Favoriti budeme, keď urobíme to, čo vieme urobiť,“ uviedol.
Poľavenie v koncentrácii by sa Slovákom mohlo vypomstiť. Táto téza sa skloňovala už v mixzóne po víťaznom zápase s Nemeckom.
„Na jednej strane nám toto víťazstvo dalo veľkú silu, vieme však, že po takom dobrom výkone nemôžeme poľaviť v koncentrácii.
Luxemburčania už pred dvoma rokmi ukázali, že sú veľmi nepríjemný súper. Musíme sa dobre mentálne pripraviť a potvrdiť výkon zo zápasu proti Nemcom,“ uviedol slovenský obranca Adam Obert.
Dvadsaťtriročný obranca Cagliari Calcio očakáva od domácich, že nepredajú kožu lacno a budú sa chcieť rehabilitovať za prehru 1:3 so Severným Írskom.
„Určite budú veľmi bojovní a navyše ich bude hnať vypredaný štadión. Čakáme od nich veľkú agresivitu a ak im to dovolíme, budú určite nepríjemní.
Náš prístup a bojovnosť musí kopírovať duel s Nemeckom,“ dodal Obert, ktorý štvrtkový duel sledoval z lavičky náhradníkov. Ak nastúpi v Luxemburgu, pripíše si 13. štart za reprezentačné áčko.
Zápas Luxembursko - Slovensko má výkop v nedeľu o 20.45 h na Stade de Luxembourg a povedú ho rozhodcovia zo Škótska, ako hlavný Nicholas Walsh.