Čaká ich ďalšia výzva. Calzona: Ak to nezvládneme, zahodíme všetko, čo sme vybudovali

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona. (Autor: TASR)
TASR|7. sep 2025 o 07:00
ShareTweet0

Slovensko čaká zápas v Luxembursku.

LUXEMBURG. Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona nemal 24 hodín pred nedeľňajším zápasom kvalifikácie MS 2026 proti domácemu Luxembursku jasno o základnej zostave.

Od svojich zverencov však očakáva kvalitný výkon a chce vidieť, že sa jeho mužstvo posunulo dopredu.

Šokujúci víťazný vstup do nového kvalifikačného cyklu proti Nemecku (2:0) odčerpal Slovákom veľa fyzických síl, na čo musí taliansky kouč pred druhým vystúpením v A-skupine prihliadať.

„Ešte som sa nerozhodol o základnej zostave. Vieme, aký ťažký zápas sme vo štvrtok odohrali, zobral nám veľa síl. Máme ešte 24 hodín, aby sme videli, ako reagujú vyťažení hráči,“ vysvetlil Calzona.

O zostave ešte premýšľa

Potešiteľné pre neho je, že popri pôvodných absenciách dôležitých hráčov (Denis Vavro, Lukáš Haraslín, Tomáš Suslov, Ivan Schranz) nevypadol nik ďalší.

Do Luxemburgu odletela výprava v sobotu podvečer v kompletnom zložení, pričom predzápasový tréning absolvovala ešte predtým doma v Senci.

VIDEO: Calzona počas brífingu pred zápasom v Luxembursku

„Chlapcom som povedal, že od nich očakávam zápas vysokej kvality. Chcem vidieť, že sme vyspeli a posunuli sa. Potrebujeme podávať konzistentné výkony.

Ak by sme to nezvládli, zahodíme všetko, čo sme vybudovali,“ uviedol Calzona na predzápasovej tlačovej konferencii na Stade de Luxembourg.

Domácich majú v slovenskom realizačnom tíme zmapovaných dokonale.

Podľa Calzonu ide plus-mínus ide o rovnaké mužstvo, proti ktorému mali „sokoli“ do činenia v kvalifikácii EURO 2024. V Trnave sa vtedy zrodila remíza 0:0, v Luxemburgu vyhrali hostia 1:0 po góle Dávida Ďuriša.

„Mužstvo majú skoro rovnaké. Povolali však do neho mladých hráčov, je cítiť, že im idú dávať väčší priestor. Luxembursko je nepríjemný súper, o čom sme sa presvedčili. V kádri síce nie je Gerson Rodrigues, ale aj ďalší hráči majú kvalitu.

Nový tréner navyše doniesol nové myšlienky, preto musíme k tomu zajtra večer pristúpiť na sto percent,“ dodal Calzona, ktorého čaká 33. zápas na lavičke Slovenska a môže dosiahnuť 15. víťazstvo.

Weiss ho vyhodil, rozbíjal tím. Stratený prípad sa pýši, že zarába ako nikdy
Súvisiaci článok
Weiss ho vyhodil, rozbíjal tím. Stratený prípad sa pýši, že zarába ako nikdy

Nemožno poľaviť

Talian pripustil, že jeho tím je favorit, no podľa neho to nič neznamená.

„Luxembursko je veľmi nebezpečný tím. Toto je zápas, v ktorom treba ísť na hranicu možností. V Európe už niet slabého súpera. Favoriti budeme, keď urobíme to, čo vieme urobiť,“ uviedol.

Poľavenie v koncentrácii by sa Slovákom mohlo vypomstiť. Táto téza sa skloňovala už v mixzóne po víťaznom zápase s Nemeckom.

„Na jednej strane nám toto víťazstvo dalo veľkú silu, vieme však, že po takom dobrom výkone nemôžeme poľaviť v koncentrácii.

Luxemburčania už pred dvoma rokmi ukázali, že sú veľmi nepríjemný súper. Musíme sa dobre mentálne pripraviť a potvrdiť výkon zo zápasu proti Nemcom,“ uviedol slovenský obranca Adam Obert.

Slováci mali dobrý plán. Hráči na lavičke revali ako levy, Nemci vyzerali ako školáci
Súvisiaci článok
Slováci mali dobrý plán. Hráči na lavičke revali ako levy, Nemci vyzerali ako školáci

Dvadsaťtriročný obranca Cagliari Calcio očakáva od domácich, že nepredajú kožu lacno a budú sa chcieť rehabilitovať za prehru 1:3 so Severným Írskom.

„Určite budú veľmi bojovní a navyše ich bude hnať vypredaný štadión. Čakáme od nich veľkú agresivitu a ak im to dovolíme, budú určite nepríjemní.

Náš prístup a bojovnosť musí kopírovať duel s Nemeckom,“ dodal Obert, ktorý štvrtkový duel sledoval z lavičky náhradníkov. Ak nastúpi v Luxemburgu, pripíše si 13. štart za reprezentačné áčko.

Zápas Luxembursko - Slovensko má výkop v nedeľu o 20.45 h na Stade de Luxembourg a povedú ho rozhodcovia zo Škótska, ako hlavný Nicholas Walsh.

Tabuľka A-skupiny kvalifikácie MS 2026

Reprezentácie

Jeff Strasser počas zápasu Sverné Írsko - Luxembursko kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Jeff Strasser počas zápasu Sverné Írsko - Luxembursko kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Tréner Luxemburska vyzdvihol dynamiku Slovákov, zostavou chce prekvapiť
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Čaká ich ďalšia výzva. Calzona: Ak to nezvládneme, zahodíme všetko, čo sme vybudovali