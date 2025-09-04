ONLINE: Luxembursko - Severné Írsko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

BRATISLAVA. Luxembursko a Severné Írsko dnes hrajú prvý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Stade de Luxembourg v Luxemburgu, úvodný výkop je naplánovaný na 20:45 h.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Luxembursko - Severné Írsko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina A, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Lucembursko už není úplným otloukánkem. Čas od času si dokáže na některého z favoritů vyšlápnout. Například v březnu zvítězilo v přípravném zápase 1:0 nad Švédy. Naposledy hrálo v přípravu v červnu, kdy doma podlehlo 0:1 Slovinsku a uhrálo bezgólovou remízu s Irskem. Tým v říjnu čeká také baráž o udržení v C úrovni Ligy národů proti Maltě. Kouč Jeff Strasser se může v bráně rozhodovat mezi zkušeným Anthonym Morisem chytajícím saudskoarabskou ligu a 19letým Tiagem Pereirou Cardosem. Ten se pomalu ale jistě prosazuje do kádru bundesligového Borussia Mönchengladbachu. Obraně šéfuje Laurent Jans z belgického Beverenu. Enes Mahmutović působí v nizozemské Bredě a Seid Korać nově v druholigových italských Benátkách. V záloze je největším jménem defenzivní záložník Leandro Barreiro z portugalské Benfiky. V rezervě stejného klubu hraje také dvacetiletý talent Tomás Moreira. Největší ofenzivní zbraní je pak Danel Sinani z bundesligového St. Pauli.
Severní Irsko čekalo na start kvalifikace a na jaře tak hrálo přípravné zápasy. V březnu doma remizovalo 1:1 se Švýcarskem a odvezlo si nášup 1:5 ze Švédska. V červnu padlo 1:2 v Dánsku a na svém hřišti zdolalo 1:0 Island. Trenér Michael O'Neill spoléhá především na fotbalisti ze druhé anglické ligy, případně nižších soutěží. Premier League hrají obránci Trai Hume (Sunderland) s Conorem Bradleyem (Liverpool) a záložník Justin Devenny (Crystal Palace). Dvacetiletý útočník Callum Marshall patří West Hamu, ale za první tým ještě nenastoupil. Zkušený stoper Paddy McNair působí v San Diegu FC, které je účastníkem americké MLS. Brankářská jednička Bailey Peacock-Farrell chytá v této sezóně až třetí anglickou ligu. Z Birminghamu hostuje v Blackpoolu.
Tabuľka skupiny A
