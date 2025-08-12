Baránková získala výhodu výberu súperky, šancu na medailu majú aj bojovníčky

ČCHENG-TU. Tri slovenské reprezentantky budú môcť získať v stredu na Svetových hrách v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu niektorú z medailí.
Lukostrelkyňa Denisa Baránková i kickboxerky Michaela Góralczyková a Lucia Cmarová sa predstavia v semifinále svojich súťaží.
Baránková vyhrala v utorok zápas o nasadenie s Nemkou Elisou Tartlerovou 81:79 a mohla si tak vybrať súperku pre semifinále v olympijskom luku v disciplíne terénna lukostreľba.
Z dvojice Talianok Roberta di Francescová a Chiara Rebagliatiová sa rozhodla pre prvú, ktorá skončila v kvalifikácii piata. Nemke pripadla druhá Talianka, ktorá bola v kvalifikácii tretia.
Baránková bola v kvalifikácii s nástrelom 370 bodov druhá za Tartlerovou, ktorá v kvalifikačnom kole síce nazbierala rovnaký počet bodov, ale mala vyšší počet čistých stredov.
Obe tak nemuseli absolvovať psychicky náročný utorňajší vyraďovací systém o to, kto ich v najlepšej štvorici doplní.
Slovenská lukostrelkyňa nastúpi na svoj semifinálový duel v stredu o 7.15 SELČ. O 7.35 SELČ je na programe duel o 3. miesto a o ďalších 15 minút neskôr finále.
Góralczyková bude bojovať o medailu v disciplíne point fighting do 60 kg. Víťazstvom nad Dilrabo Kosolapovovou z Uzbekistanu 14:5 potvrdila v hale S’čchuan, že vo svojej váhe patrí medzi svetovú špičku. Vyhrala každú jednu dvojminútovú periódu. Od úvodu bodovala a súperku veľmi k bodovaným atakom nepúšťala.
„V našej kategórii sú najlepšie štyri Európanky a ja patrím medzi nich. Súperka ešte nedosahovala úroveň mojich najväčších európskych konkurentiek. Semifinále bol preto prvý cieľ, tým ďalším bude finále. Ak sa nepodarí, budem ďalej bojovať o medailu,“ povedala Michaela Góralczyková podľa olympic.sk.
Dvadsaťdvaročná kickboxerka bola rada, že má za sebou úspešný test tatami v Čcheng-tu. Na súboj proti Bulharke Alexandre Georgievovej bude v stredu večer o 19.45 h miestneho času (13.45 SELČ) nastupovať už pokojnejšie.
„Otestovala som si podmienky v hale. Teraz už viem, do čoho presne idem a ako to tu všetko prebieha. Príprava na semifinále preto bude pokojnejšia ako teraz na štvrťfinále. Proti Bulharke budem bojovať o víťazstvo,“ avizovala Góralczyková.
Cmárová si účasť v bojoch o medaily zabezpečila v disciplíne K1 vo váhe do 60 kg. Vo štvrťfinále si po veľkom boji poradila s Jackeline de Oliveirovou de Paulovou z Brazílie.
Rozhodcovia sa napokon priklonili na stranu Slovenky. U jedného prehrala 8:9, u druhého vyhrala 9:4 a u tretieho sa súboj skončil 8:8. Ringový arbiter napokon zdvihol nad hlavu ruku Slovenky.
„Prvé kolo som zaspala a nerobila som, čo som mala. Hovoril mi to aj tréner počas pauzy. Od druhého kola som začala postupovať agresívnejšie, darilo sa mi kopať low kicky. Vychádzali mi aj priame kopy do tváre, keďže súperka bola nižšieho vzrastu.
Od druhého kola som súboj otočila a v treťom som dokázala udržať víťazstvo u seba,“ povedala tridsaťštyriročná členka Ladies Victory Club Košice a priznala, že celý súboj s Brazílčankou bol poznačený veľkou nervozitou.
„Bol to predsa len prvý zápas, išlo o postup. Nechcela som chýbať v bojoch o medaily.“
Svetové hry 2025
Lukostreľba - terénna:
zápas o nasadenie: Denisa Baránková (SR) – Elisa Tartlerová (Nem.) 81:79.
Kickbox:
Point fighting do 60 kg - štvrťfinále: Michaela Góralczyková (SR) - Dilrabo Kosolapovová (Uzb.) 14:5.
K1 do 60 kg - štvrťfinále: Lucia Cmárová (SR) - Jackeline de Oliveirová de Paulová (Braz.) 2:1.