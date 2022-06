Môže dosiahnuť historický úspech. Lukostrelec Bošanský zabojuje o bronz

V sobotu nastúpi proti Robinovi Jaatmovi z Estónska a v prípade úspechu napodobní Denisu Baránkovú, ktorá získala na vlaňajších ME historický bronz v olympijskom luku.

MNÍCHOV. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský zabojuje na ME v Mníchove o bronz v kladkovom luku. Vo štvrtok postúpil do semifinále, kde prehral s Turkom Yakupom Yildizom až v rozstrele.

V súboji o postup do finále sa po výsledku 145:145 išlo do rozstrelu, v ktorom obaja trafili desiatku, no Yildizov šíp bol bližšie k stredu.