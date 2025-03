Skvelý záver halovej sezóny pre Baránkovú. Na finálovom podujatí sa dostala na pódium

Vyraďovacia súťaž Indoor World Series Finals sa konala v nedeľu v rámci prestížneho halového podujatia The Vegas Shoot (5. - 9. marca).

Bolo to súperenie pre 16 najlepších v bodovaní Elite zo šiestich položiek Indoor World Series počas tejto zimy.

Na tomto tzv. Superbowle lukostreľby sa do diania zapojilo dovedna 3857 účastníkov z 57 krajín.

V prípade Slovenky to bolo 250 bodov za prvenstvo v Lausanne, 90 bodov za Las Vegas a 45 bodov za Nimes, škrtli jej 30 bodov za luxemburský Strassen. V Tchaj-peji a Chicagu absentovala.

"Jedenáste miesto zo samotného The Vegas Shoot ma trochu mrzí, lebo som bola len bodík od Top 10. Vynahradila som si to postupom do duelu o bronz v rámci Indoor World Series Finals a ešte som v ňom aj uspela, čo ma veľmi teší. Rovnako ma teší, že som dokázala dvakrát v tejto halovej sezóne byť na pódiu vo Svetovej sérii,“ povedala Baránková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského lukostreleckého zväzu.