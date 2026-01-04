Pred finále bol Littler nervózny, zabudol aj jesť. Potom zhltol pizzu a zničil súpera

Anglický šípkar Luke Littler pôsobil na uplynulých majstrovstvách sveta suverénnym dojmom, v zákulisí sa však nevyhol nervozite.
Pred sobotňajším úspešným finále proti Holanďanovi Gianovi van Veenovi (7:1) sa dokonca zabudol najesť.
Zachránila ho až pizza, ktorú skonzumoval tesne pred rozhodujúcim duelom priamo v Alexandra Palace.
VIDEO: Luke Littler obhájil titul na MS v šípkach 2026
Osemnásťročný Littler obhájil prvenstvo a získal druhý titul svetového šampióna. „Prišiel som do dejiska finále a uvedomil som si, že som celý deň nejedol.
Pred duelom som bol dosť nervózny. Nechal som si doniesť jednu margheritu a celú som ju zhltol. Potom som už mohol ísť na to,“ prezradil víťazný recept Littler podľa DPA.