Vyhadzovali ho, plakal. Kariéru končí ziskom pohára a ide hrať za rodnú dedinu

Juniorskú kariéru odštartoval v LKS Goczałkowice Zdrój. Poľskú najvyššiu súťaž hral za Gwarek Zabrze, odkiaľ v roku 2004 prestúpil do bundesligového klubu Hertha Berlín. Tri sezóny ešte hosťoval v Zaglebie Lubin, aby v roku 2010 spravil najväčší prestup kariéry do Borussie Dortmund. V tomto klube sa stal legendou, odohral v ňom 263 zápasov a strelil v nich 16 gólov. V Lige majstrov hral deväť sezón, no nikdy ju nevyhral. Dvakrát však získal titul v Bundeslige, dvakrát triumfoval v Nemeckom pohár a Superpohári.