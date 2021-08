O čom je malá Tour de France? Slováci budú bojovať o zmluvy

BRATISLAVA. Väčšina športov má podujatia, ktoré sú javiskom, na ktorom sa môžu ukázať talenty. Hokej má šampionát do 20 rokov, či Hlinka Gretzky Cup. V hľadisku sedia zástupy skautov a vyberajú si posily do mužstiev. Pre mladých hokejistov je dôležité ukázať sa v dobrom svetle. V cyklistike je podobným podujatím Tour de l´Avenir. Sú to preteky, ktoré sa volajú aj malá Tour de France a štartujú na nich národné tímy s pretekármi do 23 rokov. Prvý raz od zavedenia tohto formátu sa na nich predstaví slovenská reprezentácia.

Kubiš chce zužitkovať dobrú formu „Je to pre nás veľká vec, že tu môžeme štartovať. Dlho sa nám nedarilo, že by sme ako krajina boli v rebríčku do 23 rokov v prvej pätnástke. Teraz to vyšlo a od organizátorov sme dostali pozvánku. Radi by sme sa ukázali na pretekoch, čo najlepšie,“ hovoril pre Sportnet Matúš Štoček. V slovenskom tíme je najstarší. Má 22 rokov. Najmladší je devätnásťročný Filip Lohynský. V tíme sú aj dvojnásobný medailista zo slovenského šampionátu či účastník OH v Tokiu Lukáš Kubiš, Adam Foltán, Matej Blaško a Pavol Rovder.

Šancu na dobrý výsledok by mal mať Kubiš, ktorý má v aktuálnej sezóne na konte 76 UCI bodov. Spomedzi všetkých účastníkov Tour de l´Avenir 2021 mu v tomto smere patrí siedma priečka. „Cítim sa dobre a s aktuálnom formou som veľmi spokojný. V nedeľu sa mi na majstráku (do 23 rokov, pozn.) išlo veľmi dobre, výkon bol perfektný z pohľadu wattov. Je to nastavené dobre, a tak to treba v najbližších dňoch už len pretaviť do nejakého výsledku,“ uviedol Kubiš.

Spoločne si pozreli Eiffelovku V priebehu sezóny jazdia slovenskí cyklisti v kluboch. Teraz sa v národnom tíme stretávajú na etapových pretekoch a budú musieť navzájom spolupracovať. „Žiadneho konkrétneho lídra nemáme určeného, pretože etapy sú veľmi náročné. Najmä v druhej polovici pretekov. Nemyslím si, že by sme sa dohodli, že niekoho budeme podporovať. Skôr sa to bude riešiť operatívne v priebehu etapy,“ vraví Štoček.

„Všetci sa dobre poznáme, sme dobrá partia. Som veľmi rád za tento tím. Rozumieme si, zabávame sa a preteky berieme s potrebným nadhľadom. Samozrejme, do pretekov dáme toho všetko. V tejto sezóne sme spolu dosiahli veľa a verím, že aj tu niečo dokážeme,“ doplnil Kubiš. Slová o súdržnom tíme potvrdzuje aj fakt, že po prílete do Paríža sa Slováci išli pozrieť do mesta, kde sa nielen dobre najedli, ale zblízka si pozreli aj Eiffelovu vežu. Bol to pre nich zážitok.

Preteky ovládli Bernal či Pogačar Slovákov čaká aj spoločná tímová časovka. Rodák zo Zvolena Kubiš verí, že sa počas časovky vyhnú kolíziám a dosiahnu obstojný čas. Individuálne vidí väčšiu šancu v zvlnených, respektíve klasikárskych etapách. „Najviac sa teším na zvlnené etapy. Viem prežiť aj kopce, kde by som mohol mať výhodu oproti unaveným čistokrvným šprintérom. Budem sa však tlačiť do každého šprintu. Keby sa nám podarilo vyhrať nejakú etapu, boli by sme nadmieru spokojní,“ povedal Kubiš. O tom, že ide o najprestížnejšie preteky pre mladíkov svedčí, že ich víťazi sa presadia v profesionálnom pelotóne. Tadej Pogačar a Egan Bernal dokonca dva roky po triumfe na l´Avenir vyhrali veľkú Tour. Aj medzi etapovými víťazmi je mnoho výnimočných pretekárov.

„Dá sa povedať, že je to podujatie, na ktorého konci sa podpisujú profesionálne zmluvy. Dá sa to porovnať s juniorskými majstrovstvami sveta v hokeji,“ tvrdí Kubiš.

Pre každého zo slovenských cyklistov je to šanca získať vstupenku do tímu WorldTour. Podľa vzoru veľkej Tour sa bojuje nielen o žltý dres pre celkového lídra, ale aj o zelený dres v bodovacej súťaži a bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. „Čaká nás desať súťažných dní. Na týchto pretekoch sú najlepší cyklisti tejto vekovej kategórie. V minulosti platilo, že kto tu zajazdil dobre, darilo sa mu aj medzi profíkmi,“ vraví Štoček, vicemajster z tohtoročného slovenského šampionátu. Kubiš ešte dlhšie preteky nešiel Z desiatich dní čakajú cyklistov prológ, tímová časovka, tri rovinaté etapy, dve zvlnené a tri horské. Najmä viaceré stúpania sú známe z veľkej Tour – Grand Colombier (15 km, sklon 7,9 %), Col de la Croix de Fer (21,8 km, 6,9 %) a Col de l´Iseran (12,8 km, 7,3 %). Profilom horské etapy v ničom nezaostávajú za reálnou Tour de France. O tom, že to nebude nič jednoduché svedčí práve zaradenie Iseranu do záverečnej etapy. Je to jedna z najvyšších asfaltových ciest v Alpách v nadmorskej výške 2770 m.