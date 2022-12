Klub MLS podvádzal s Pavónom, naparili mu miliónovú pokutu

Navyše predstavitelia súťaže dištancovali prezidenta klubu Chrisa Kleina. To všetko za porušenia pravidiel ligy, keďže klub ešte v roku 2019 realizoval skryté platby argentínskemu krídelníkovi Cristianovi Pavónovi.

NEW YORK. Americký futbalový klub Los Angeles Galaxy dostal od vedenia MLS pokutu vo výške milión dolárov a zákaz angažovania hráčov zo zahraničia počas letného prestupového obdobia.

LA Galaxy nemusia zaplatiť uvedenú pokutu, no vedenie súťaže im prostriedky stiahne z budúcich platieb, ktoré pravidelne realizuje MLS na účty klubov.

Súťaž tiež nariadila, že niekdajší generálny manažér družstva z Los Angeles Dennis te Kloese musí opäť požiadať o vydanie licencie, ak by v budúcnosti chcel pracovať pre niektorý tím MLS.

Ak by klub priznal reálnu sumu, ktorú futbalistovi platil, prišiel by o jedno miesto na súpiske vyhradené pre "elitných" hráčov.

Cristiana Pavóna vedenie Galaxy zaradilo počas spomenutého hosťovania na zoznam hráčov s oficiálnym platom 1,2 milióna USD, no míňalo na hráča viac peňazí prostredníctvom skrytých platieb.

"Klub LA Galaxy uzavrel zmluvy, ktoré neboli zverejnené a zahŕňali platby nezarátané do výpočtu miezd hráčov. Nezverejnené dohody a platby mali za následok nesprávne zaradenie Pavóna, keďže mal figurovať v inej kategórii," uvádza sa vo vyhlásení MLS.

Zo zaradenia Pavóna do inej kategórie by vyplynuli ďalšie obmedzenia týkajúce sa skladania kádra.



V "problémovej" sezóne 2019 sa futbalisti Los Angeles Galaxy prebojovali v play-off MLS do konferenčného semifinále, v ktorom nestačili na mestského rivala FC Los Angeles.

S rovnakým súperom v rovnakej fáze vypadli hráči Galaxy aj v aktuálnom ročníku.