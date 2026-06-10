Rakúska Bundesliga otvára VAR divákom. Fanúšikovia uvidia zábery aj finálne verdikty

Rakúska futbalová Bundesliga schválila nové pravidlá, ktoré budú platiť už pre nadchádzajúci ročník 2026/2027.
Rozhodcovia budú podľa nich oznamovať verdikty po zásahu systému VAR divákom prostredníctvom reproduktorov na štadióne. Liga o tom informovala v utorok.
Fanúšikovia zároveň po novom uvidia zábery pri rozhodovaní systému VAR aj na veľkoplošných obrazovkách na štadiónoch.
Rozhodcom navyše pribudnú pri posudzovaní sporných situácií ďalšie dve kamery. Zmeny sa dotknú aj termínového kalendára.
Vedenie súťaže chce podporiť rakúske kluby v európskych pohárových súťažiach UEFA a preto sa v januári odohrajú dve dodatočné kolá Bundesligy. Naopak, v septembri ubudne jedno vložené kolo, informovala agentúra APA.