S tímom dosiahol double. Celtic predĺžil zmluvu so severoírskym trénerom

Severoírsky futbalový tréner Martin O'Neill bude pokračovať na lavičke Celticu Glasgow aj v budúcej sezóne. Sedemdesiatštyriročný kouč predĺžil s klubom zmluvu do leta 2027 s opciou na ďalší rok.
O'Neill pôsobí v Celticu už tretíkrát. Najskôr ho viedol v rokoch 2000 až 2005, dočasne potom v ôsmich zápasoch minulej sezóny. V januári do tretice nahradil Francúza Wilfrieda Nancyho a s klubom získal majstrovský titul aj Škótsky pohár.
„Je to pre mňa opäť veľká česť pokračovať vo funkcii trénera Celticu. Minulá sezóna zostane dlho v našich spomienkach a byť súčasťou tohto úspechu vo mne vo veľkej miere vzbudilo chuť opäť pracovať na ďalších takýchto dňoch a prinášať fanúšikom takéto chvíle,“ citovala O'Neilla agentúra DPA.
Celtic si vybojoval majstrovskú trofej až v záverečnom kole Premiership, keď v priamom súboji o titul zdolal Hearts 3:1. Tímu z Edinburghu, ktorý v stretnutí viedol 1:0, pritom stačila aj remíza.