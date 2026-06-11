S tímom dosiahol double. Celtic predĺžil zmluvu so severoírskym trénerom

Martin O'Neill
Martin O'Neill (Autor: SITA/AP)
TASR|11. jún 2026 o 15:23
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Na lavičke Glasgowa pôsobí už tretíkrát.

Severoírsky futbalový tréner Martin O'Neill bude pokračovať na lavičke Celticu Glasgow aj v budúcej sezóne. Sedemdesiatštyriročný kouč predĺžil s klubom zmluvu do leta 2027 s opciou na ďalší rok.

O'Neill pôsobí v Celticu už tretíkrát. Najskôr ho viedol v rokoch 2000 až 2005, dočasne potom v ôsmich zápasoch minulej sezóny. V januári do tretice nahradil Francúza Wilfrieda Nancyho a s klubom získal majstrovský titul aj Škótsky pohár.

„Je to pre mňa opäť veľká česť pokračovať vo funkcii trénera Celticu. Minulá sezóna zostane dlho v našich spomienkach a byť súčasťou tohto úspechu vo mne vo veľkej miere vzbudilo chuť opäť pracovať na ďalších takýchto dňoch a prinášať fanúšikom takéto chvíle,“ citovala O'Neilla agentúra DPA.

Celtic si vybojoval majstrovskú trofej až v záverečnom kole Premiership, keď v priamom súboji o titul zdolal Hearts 3:1. Tímu z Edinburghu, ktorý v stretnutí viedol 1:0, pritom stačila aj remíza.

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